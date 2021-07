Zum Mitschmökern noch nicht zu spät

Die Ferien bieten so viel schöne freie Zeit zum Lesen. Das allein macht ja schon Spaß. Aber mit Belohnung noch mehr.

Keine Langeweile kommt bei den Schülerinnen und Schülern der 5b am Städtischen Gymnasium auf. Sie nehmen teil am diesjährigen Sommerleseclub der Stadtbücherei.

Kurz vor Beginn der Ferien bekam die Stadtbücherei Besuch von der Klasse 5b des Städtischen Gymnasiums. Im Rahmen der Bildungspartnerschaft zwischen Stadtbücherei und „Städtischem“ haben sich alle Schülerinnen und Schüler der Klasse für den diesjährigen Sommerleseclub (SLC) angemeldet. Für Enthusiasmus sorgte bei den jungen Leuten nicht nur der beeindruckende Bestand an vielseitigen Medien. „Gut angekommen sind vor allem die spannenden und interessanten Veranstaltungen, die bei uns anlässlich des Sommerleseclubs stattfinden“, sagt Chantal Perez Romero vom Team der Stadtbücherei. Alle Veranstaltungen des laufenden Sommerleseclubs sind für die Teilnehmenden kostenlos.

Urkunde und Gutschein

„Wer erfolgreich am Sommerleseclub teilnimmt, kann sich auf eine Urkunde und einen Gutschein seiner Wahl freuen“, stellt Chantal Perez Romero in Aussicht. Ausgewählt werden kann aus Preisen, die die „Rappelkiste“, „Die Spielerei“, die Mayersche Buchhandlung und das „Cinema Ahlen“ zur Verfügung stellen. Wer es noch nicht geschafft hat, sich zum diesjährigen Sommerleseclub anzumelden, kann das noch tun zu den gewohnten Öffnungszeiten der Stadtbücherei.

Viele Unterstützer

Unterstützer des Sommerleseclubs sind auch in diesem Jahr die Sparkasse Münsterland Ost, McDonalds Ahlen, das Lädchen am Pilz in Vorhelm, das Spielwarengeschäft „Die Spielerei“ sowie die Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM). Gefördert wird die Ferienaktion vom Kultursekretariat Gütersloh und dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW.

Fragen zum Sommerleseclub beantwortet das Team der Stadtbücherei unter

5 92 92 oder E-Mail an stadtbuecherei@stadt.ahlen.de. Weitere Informationen gibt es unter logbuch.sommerleseclub.de/ahlen.