Zum Start 100 Kinderimpfungen

Großes Interesse auch in Ahlen an Kinderimpfungen. Die Gemeinschaftspraxis Hüttermann / Licht wird in dieser Woche die ersten 100 Injektionen verabreichen. Los geht‘s am Mittwochnachmittag.

Dr. Roland Licht wird am Mittwochnachmittag die ersten Kinder ab dem fünften Lebensjahr in der Gemeinschaftspraxis an der Bismarkstraße impfen.

Kinderimpfungen – für Dr. Roland Licht ein hochemotionales Thema, das mit lebhaften Diskussionen in den Sprechstunden verbunden sei. Ab Mittwochnachmittag impft auch die Gemeinschaftspraxis Dres. Hüttermann / Licht an der Bismarckstraße den Nachwuchs ab fünf Jahren. Das Interesse hält sich mit dem ersten Biontech-Angebot exakt die Waage. Für diese Woche sind 100 Jungen und Mädchen gelistet. Fortsetzung folgt.

„ »Manche warten nur darauf, dass geimpft wird.« “ Dr. Roland Licht

„Gestern ging es los, dass wir den Impfstoff bekommen haben“, sagt Dr. Roland Licht. Aus zehn Ampullen werden in Kürze 100 Spritzen. Das decke sich erfreulicherweise mit den bisherigen Nachfragen. Die Meinungen unter den Eltern seien auch hier in Ahlen gespalten: „Manche warten nur darauf, dass geimpft wird. Andere sehen es skeptisch.“ Einige reagierten sogar aggressiv. Priorität hätten jetzt Mädchen und Jungen im Umfeld gefährdeter Personen und schwer kranke Kinder. Licht: „Ich bin froh, dass sie jetzt geimpft werden.“ 80 Prozent der Corona-positiv betroffenen Mädchen und Jungen seien übrigens symptomfrei, 20 Prozent zeigten einen grippalen Verlauf und nur in sehr sehr selten Fällen komme es zu schweren Krankheitsbildern. Lichts Fazit: „Viel Angst um die Kinder habe ich nicht.“ Bisher sehe es so aus, dass sie im Fall einer Ansteckung sehr gute Verläufe hätten. „Ich vertrete daher den Standpunkt, dass man nicht jedes gesunde Kind impfen muss.“ Hier handele es sich um ein äußerst komplexes Thema, das schwer zu bewerten sei und mehrere Meinungen zulasse. Es sei nicht angemessen, immer gleich die eine Gruppe zu verteufeln.

Die Gemeinschaftspraxis startet an diesem eigentlich freien Mittwochnachmittag. Am Donnerstag geht es den ganzen Tag weiter. Eine andere Praxis wird dann tagesaktuelle Krankheitsfälle übernehmen. Dritter Termin: Freitagnachmittag.

Die Impfungen von Jugendlichen (zwölf bis 18 Jahre) laufe weiter, lässt der Facharzt noch wissen. Unter ihnen auch einige Erwachsene wie Lehrkräfte. Licht: „Bei Jugendlichen bin ich viel klarer in der Meinung, was die Impfung angeht.“ Bisher wurden in dieser Gruppe bereits 1.800 Personen an der Bismarckstraße geimpft.