Zum Start gibt das „Cinema Ahlen“ Vollgas

„Wir geben zum Start am 15. Juli Vollgas“, verspricht Martin Temme. Und fügt gleich hinzu: „Wir zeigen Fast & Furious 9 zum Bundesstart.“ Bei diesem Wortspiel kann sich der Betreiber des „Cinema Ahlen“ ein leichtes Schmunzeln nicht verkneifen.

Bis dahin müssen sich die Kinofreunde in Ahlen noch gedulden. Obwohl die Verleiher schon Schlange stehen, die ihre seit Monaten auf Halde liegende Ware endlich loswerden wollen. Temme könnte auch sofort starten oder zum 1. Juli, wie die großen Kinobetreiber. Auch das „Cinemaxx Hamm“ hat bereits für kommenden Donnerstag alles auf Los gestellt.

Der Ahlener ist jedoch skeptisch; Ferienbeginn, Eu-ropameisterschaft in Kombination mit sommerlichen Temperaturen hält er für keine gute Melange, um das Kino nach mehr als achtmonatigem Lockdown wieder an den Start zu bringen. „Wir warten lieber noch zwei Wochen ab“, sagt Temme, bis die Fußballfans bei Bier und Chips von der heimischen Couch oder in geselliger Runde im Biergarten den Kopf wieder frei haben für andere Unterhaltung. Eine unabdingbare Voraussetzung für die Wiederöffnung war für den Kino-Enthusiasten, dass während der Vorstellung wieder verzehrt werden kann. Also Maske tragen bis zum nummerierten Sitzplatz, aber im Sessel voller Genuss.

Im Übrigen hat Martin Temme den langen Stillstand genutzt, um das „Cinema“ technisch noch mehr zu perfektionieren. Nicht nur das Bild ist digital, sondern auch der Ton, der bislang noch analog übertragen wurde. Der Vorteil: ein noch satterer Sound. Und in den Foyers wandeln die Besucher auf einem tiefblauen Sternenhimmel.

Vorfreude nicht nur beim „Cinema“-Pächter, dass es bald wieder losgeht. Das trifft auch auf das gesamte Mitarbeiterteam zu. „Am 15. sind alle wieder am Start“, freut er sich. Eine Generalprobe hat bereits stattgefunden. Die Teammitglieder beherrschen das Hygienekonzept aus dem Effeff, denn damit haben sie auch zwischen dem ersten und zweiten Lockdown ständig zu tun gehabt. Hände desinfizieren, Nachverfolgung, Lüftung im Saal, getrennte Wege bei Ankunft und Verlassen – alles längst erprobt und für gut befunden.

Gefragt ist das Cinema auch wieder als Kooperationspartner: beim Open-Air-Kino im Rahmen des Sommer-Kulturprogramms des Bürgerzentrums Schuhfabrik ebenso wie bei der Wiederaufnahme des VHS-Seniorenkinos, die für Ende Juli geplant ist.

„Catweazle“ mit Otto Walkes, „Minions“ oder „Peter Hase“ – Martin Temme ist sicher, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Und „Faking Bullshit“? Bei dem Überangebot an Filmen wird es wahrscheinlich doch nur die Open-Air-Vorstellung am 21. August geben.

Übrigens: Am 1. Juli beginn der Vorverkauf für „Fast & Furious“.