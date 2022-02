Zur Rose gibt‘s nochein gutes Gewissen

Die Liebe ist Bestandteil unseres Lebens. Und von Zeit zu Zeit sollte dies auch gezeigt werden – zum Beispiel am Valentinstag am kommenden Montag (14. Februar).

In diesem Jahr beteiligt sich der Weltladen an der Gerichtsstraße mit der Aktion „Faire Rose für den oder die Liebste“. Die Betonung liege dabei, so der Vorstand des Weltladens, auf fair, denn im Gegensatz zu Rosen aus konventionellem Anbau verschenke man hier nicht nur eine Rose, sondern gleichzeitig auch ein gutes Gewissen. Wie alle fairen Produkte unterliegen auch die Rosen den Kriterien des fairen Handels.

Info-Täschchen zum fairen Handel

So gibt es gleich mehrere Anlässe, in den Weltladen zu kommen, jeder Gast erhält beim Erwerb mindestens eines fairen Produkts eine faire Rose geschenkt, mit der sie sich selbst oder anderen eine Freude macht und dabei noch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im globalen Süden unterstützt. Mit Ausnahme des Transports sind alle sozialen und ökologischen Kriterien erfüllt.

Der Kauf von Produkten im Weltladen bereite also gleich mehreren eine Freude, findet das Team. Zu bekommen sind die fairen Rosen zu den Öffnungszeiten des Weltladens nicht nur direkt am Valentinstag, sondern von Samstag (12. Februar) bis Mittwoch (16. Februar), von 10 bis 12.30 Uhr sowie am Montag und Dienstag auch noch von 15 bis 18 Uhr. Zur Rose gibt es noch eine kleine Tasche mit aktuellen Informationen zum fairen Handel.