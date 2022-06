Zurück in den Job – mit Hilfe

Wer nach langer Arbeitslosigkeit wieder eine Stelle antritt, kann meistens Unterstützung gebrauchen. Denn der Alltag will dann neu strukturiert sein.

Das „BIMS“ (Bildungsinstitut Münster) ist mit finanzieller Unterstützung des Sozialfonds der Europäischen Union (ESF) und des Landes NRW mit dem neuen Projekt „Aufsuchende Stabilisierungsberatung“ gestartet.

„Das kreisweit finanzierte Projekt wendet sich an Jobstarter und Unternehmen,“ teilt Kathrin Mühlenbäumer, Bereichsleiterin des „BIMS“ in Ahlen mit. Das Projekt diene den Jobstartern nach der Arbeitslosigkeit bei der Neuorganisation des Alltags und der Einarbeitung in den neuen Job. „Eine Einstellung nach längerer Arbeitslosigkeit ist oft eine große berufliche und private Herausforderung. Da kann eine neutrale umfassende Beratung sehr hilfreich sein“, ergänzt Kathrin Mühlenbäumer.

Die individuelle Stabilisierungsberatung ist freiwillig und kostenlos. Sie unterstützt, solange es gewünscht wird und bindet nicht langfristig.

Aufsuchende Beratung – auch im Park oder im Café

Aufsuchende Beratung bedeutet, dass Gespräche nicht zwangsläufig im „BIMS“-Büro durchgeführt werden. „Bei schönem Wetter können wir uns auch im Park oder in einem Café treffen“, sagt Sabine Giesecke-Helweg, pädagogische Beraterin und Verantwortliche des Projekts.

Auf Wunsch der Unternehmen kann die Beraterin in die Firmen gehen, um dort bei der Gestaltung der Einarbeitungsphase oder bei Schwierigkeiten im Arbeitsumfeld behilflich zu sein. „Ich sehe mich als Vermittlerin, die beide Seiten der Arbeitswelt gut kennt, ohne die Menschlichkeit aus den Augen zu verlieren“, erklärt Sabine Giesecke-Helweg.

Bei Susanne Block, Geschäftsführerin im Autohaus Teufel, kommt die Präsentation gut an. „In kritischen Phasen ist individuelle Hilfe besonders wertvoll“, findet Susanne Block. Interessierte Jobstarter und Unternehmen können sich unter der Telefonnummer 7 66 80 22 melden, Termine absprechen oder sich näher informieren.