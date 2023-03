Testzentrum an der Kinderklinik schließt

Ahlen

Am Aschermittwoch war nicht alles vorbei – Corona grassiert nach Karneval sogar wieder regelrecht. Dennoch schlossen Dr. Markus Koyro und Apotheker Matthias Bußmann am Dienstag ih­r „Walk-in“ an der Kinderklinik. Geöffnet bleibt vorerst die Teststelle am Kerkmann-Platz.

Von Peter Harke