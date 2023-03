Zusammen wieder stärker unterwegs

Der Heimatverein Ahlen hatte nur noch fünf Mitglieder. Zu wenig, um wirklich in Aktion zu treten. Die Fusion mit dem Heimatförderkreis lag da auf der Hand.

Aus dem Heimatförderkreis ist jetzt der „Heimatverein Ahlen – Förderkreis für Westfälische Tradition e. V.“ geworden. „Bei der Jahreshauptversammlung wurde die Fusion mit dem Heimatverein Ahlen einstimmig beschlossen“, erklärte Förderkreis-Vorsitzende Christa Schwab.

Dieser Entschluss habe schon seit Jahren im Raum gestanden und sei nun unumgänglich geworden. Denn der Heimatverein hatte nur noch fünf Mitglieder. „Um den Fortbestand zu sichern und die Namensrechte zu behalten, haben wir uns entschlossen, zusammenzugehen“, führte die Vorsitzende aus. Der Zusammenlegung der beiden Vereine stimmten die jeweiligen Mitglieder zu.

Jahresprogramm steht

Weiterer wichtiger Punkt der Versammlung war die Vorstellung des Jahresprogramms des frisch umbenannten Vereins. „Am 4. April eröffnen wir traditionell mit dem Tag der offenen Deele auf Mittrops Hof die Saison“, kündigte Christa Schwab an. Am 7. Mai steigt das Maifest und die Planung für ein Sommerfest läuft noch.

Ausgebucht ist die Tour in den Spessart vom 15. bis 19. Juli. Für den 20. August ist eine Exkursion nach Detmold mit Stadtbesichtigung und ein Besuch der Externsteine vorgesehen, vielleicht auch eine Stippvisite am Hermannsdenkmal. Im November wird die neue Ausgabe des „Beflügelten Aals“ vorgestellt. „Am 25. November findet auf Mittrops Hof wieder der plattdeutsche Abend statt und am 3. Dezember die Weihnachtsfeier“, lädt Christa Schwab ein.