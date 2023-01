Zusammenarbeit mit Notunterkunft

Der Vorstand der „Ukraine Hilfe Ahlen“ um Vorsitzenden Uwe Schnafel (M.) bittet um Spenden wie Isomatten, Schlafsäcke, Hygieneartikel, Taschenlampen und mehr. Abgabetermine sind am 21. und 24. Januar an der Rückseite der Lohnhalle.

Der Verein „Ukraine Hilfe Ahlen“ hat sich, wie berichtet, Anfang Januar gegründet und ruft jetzt die Ahlenerinnen und Ahlener zu einer ersten Spendenaktion auf. Nach der Gründung hat der Vorstand des Vereins alle Formalitäten, wie Eintragung ins Vereinsregister und den Antrag auf Gemeinnützigkeit, auf den Weg gebracht.

„Es ist nun an der Zeit, konkrete Hilfe zu leisten“, sagt der Vorsitzende Uwe Schnafel und meint damit, Sachspenden vor allem für Kinderheime und Krankenhäuser in der Ukraine zu sammeln. „Viele Menschen haben sich an den Krieg und damit verbundenen Nachrichten gewöhnt und es gehört zu unserem Alltag. Dadurch hat die Spendenbereitschaft leider etwas abgenommen. Hilfe wird aber weiterhin dringend in der Ukraine benötigt“, sagt Uwe Schnafel weiter.

Gemeinschaftlicher Transport

Der stellvertretende Vorsitzende Christian Kleinschmidt hat mit seinen Mitstreitern intensive Gespräche mit dem Verein „Enniger hilft Kindern“ geführt. Es ist nun abgesprochen, in den kommenden Wochen einen gemeinschaftlichen Hilfstransport Richtung Ukraine durchzuführen. Der Verein in Enniger hat in der Vergangenheit bereits drei Hilfstransporte organisiert und stellt sicher, dass die Hilfsgüter auch dort ankommen, wo sie benötigt werden.

„Uns liegen konkrete Listen vor, aus denen hervorgeht, welche Artikel, Kleidung, Medikamente und Geräte in der Ukraine benötigt werden“, berichtet der Schatzmeister Dirk Koss. Somit werden nur Sachen gesammelt, die wirklich dringend gebraucht werden.

Vorstandsmitglied Frank Beier ergänzt: „Wir haben unter anderem eine konkrete Anfrage der ukrainischen Organisation City of Goodness. Diese Einrichtung betreibt eine internationale Notunterkunft für Mütter und Kinder.“ Diese Unterkunft sei die größte der Ukraine und die einzige ihrer Art. Ihre Mission, so Frank Beier weiter, sei es, die Kinder in den Familien zu belassen, indem die Mütter unterstützt werden. Aufgrund des andauernden Krieges in der Ukraine nimmt die City of Goodness Familien auf, die ihr Zuhause verloren und ihre Städte und Dörfer verlassen haben, um den Gefahren zu entkommen, die die Gesundheit und das Leben der Kinder bedrohen. Die meisten Familien kommen aus den besetzten Gebieten und aus den Gegenden, die ständig unter Beschuss stehen. Außerdem beherbergt die Unterkunft auch Kinder ab drei Jahren, die aus Waisenhäuser in Odessa und Mykolajiw evakuiert wurden. Die City of Goodness ist als gemeinnützige Wohltätigkeitsorganisation anerkannt.

Lager auf dem Zechengelände

Hermann Huerkamp vom Stadtteilforum und Vorstandsmitglied der „Ukraine Hilfe Ahlen“ hat Lagerräumlichkeiten auf dem Zechengelände bereitgestellt. Die Hilfsorganisation bittet darum, die Spenden an der rückwärtigen Seite der Lohnhalle am Samstag (21. Januar) von 10 bis 13 Uhr und am Dienstag (24. Januar) zwischen 16 und 19 Uhr abzugeben.

Benötigt werden laut diesem ersten Spendenaufruf Schlafsäcke, Isomatten, Decken, Taschenlampen, vollgeladene Batterien, Akkulampen, Energieriegel, Seife, Shampoo, Duschgel, Zahnpasta, Windeln, medizinische Handschuhe, Haushaltshandschuhe, Waschpulver und gebrauchte oder neue stromerzeugende Generatoren.

Die „Ukraine Hilfe Ahlen“ garantiert eine transparente und zuverlässige Abwicklung der Spendenaktion.

Kontakt über Uwe Schnafel, Telefon 01 57/ 73 95 26 26