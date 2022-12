Zusammenhalt trotz Dauerkrisenmodus

Nachdem in den beiden vergangenen Pandemiejahren der Weihnachtsbesuch von Bürgermeister Dr. Alexander Berger bei der Feuerwehr wegen deren sensibler Infrastruktur entweder ausfiel oder nur eingeschränkt möglich war, konnte der Besuch in diesem Jahr wieder unter normalen Bedingungen stattfinden. Dem Besuch schlossen sich der Personalratsvorsitzende Jörg Adomat sowie Stefanie Seiling und Frederik Werning vom Hugo-Stoffers-Zentrum der Awo an.

„Wir möchten ihnen dafür danken, dass sie für die Sicherheit der Ahlener Bürger da sind“, wies Bürgermeister Dr. Alexander Berger darauf hin, dass dieser Einsatz bei den Menschen in der Stadt sehr anerkannt wird. Seit zwei bis drei Jahren sei die Feuerwehr nur noch im Krisenmodus und trotzdem hielten dort alle zusammen: „Ihr schafft das hervorragend.“ Auch dass die Kameraden im Dienst ihr Leben einsetzten, könne nicht hoch genug gewürdigt werden. Deshalb hoffte Dr. Alexander Berger, dass es für jeden der Feuerwehrleute die Gelegenheit geben würde, mit der Familie das Weihnachtsfest zu feiern.

Kritisch sah das Stadtoberhaupt den Trend, dass die Zahl der Notrufe gestiegen, aber nicht jeder der sich anschließenden Einsätze notwendig sei, weil Wartezeiten in Arztpraxen oder in der Notaufnahme der Krankenhäuser so umgangen werden sollen. Das führe zu einer noch weiteren Belastung der Rettungskräfte, die ohnehin schon sehr hoch sei. Man versuche trotzdem, der hohen Belastung mit der Aufstockung des Personals entgegenzuwirken.

„Auf euch kann man sich verlassen.“

„Ihr habt nicht den leichtesten Job in der Stadt“, nahm Jörg Adomat ein anderes Feld in den Blick. Denn zunehmend würden die Rettungskräfte in Einsätzen unfreundlich oder gar aggressiv empfangen, was nicht toleriert werden könne: „Euer Beruf ist eine Berufung trotz aller Hindernisse.“

Hauswirtschaftsleiterin Stefanie Seiling und der Kuratoriumsvorsitzende Frederik Werning vom Hugo-Stoffers-Zentrum bedankten sich mit einem von einer Mitarbeiterin gebackenen großen Kuchen für die Einsatzbereitschaft der Feuerwehrleute und Rettungssanitäter. „Auf euch kann man sich verlassen“, zollte Frederik Werning seinen Respekt. Die Kuchenspendetradition soll auch in den kommenden Jahren weiter fortgeführt werden.

Anschnitt des traditionellen Kuchens aus dem Hugo-Stoffers-Zentrum: Michael Stienemeier und Stefanie Seiling teilten ihn gemeinsam ein. Foto: Ralf Steinhorst

„Corona ist immer noch ein Riesending, das uns täglich beschäftigt“, verwies Wehrführer Christian Reeker auf die immer noch erschwerten Arbeitsbedingungen. Zudem explodiere gerade das Gesundheitssystem. Die Feuerwehrleute seien erfreut, dass sich immer mehr Bürger mit Süßigkeiten und Karten bei ihnen bedanken. Das tue gut. Ein Einsatzhöhepunkt sei in diesem Jahr eine Hausgeburt gewesen. Ein ruhiges Weihnachten sah er im Rettungsdienst allerdings nicht kommen: „Wir sind immer noch unter Volllast.“