Zustimmung zur allgemeinen Impfpflicht

Die Schaffung eines zusätzlichen Medizin-Studiengangs an der Uni Bielefeld durch die Landesregierung lobte der Leiter der Kinderklinik Ahlen, Privatdozent Dr. Carsten Krüger ausdrücklich in einem Gedankenaustausch mit dem Bundestagsabgeordneten Henning Rehbaum, dem Landtagsabgeordneten Daniel Hagemeier und dem CDU-Kreisvorsitzenden und Landtagskandidaten Markus Höner. Und auch die NRW-Landarztquote sei ein guter Weg, auch zukünftig „eine vernünftige Primärversorgung in der Fläche“ zu realisieren, heißt es in einer Pressemitteilung von Daniel Hagemeier. Dr. Carsten Krüger habe darauf hingewiesen, dass Internisten und Allgemeinmediziner genauso wie Kinderärzte das Gros der Patienten versorgten, ihre Leistungen müssten auch monetär aufgewertet werden. Lobende Worte habe der Chefarzt auch gefunden für die millionenschweren NRW-Investitionen in die Erweiterung der Krankenpflegeschule in Ahlen, um mehr Pflegepersonal ausbilden zu können. Auf dem richtigen Weg sehe Dr. Krüger zudem den Krankenhausbedarfsplan des NRW-Gesundheitsministeriums, wenngleich er die vorgesehenen maximal 40 Minuten zur nächsten Kinderklinik oder Geburtshilfe für Regionen wie das Sauerland als zu lang empfindet.

11,2 Millionen Euro für Neubau

Diese Anregung nimmt der Landtagsabgeordnete Daniel Hagemeier mit nach Düsseldorf: „Eine gute Gesundheitsversorgung vor Ort ist wesentlich für eine hohe Lebensqualität.“ Er freue sich sehr darüber, „dass im Rahmen des Investitionsprogramms Krankenhaus-Einzelförderung 11,2 Millionen Euro für einen Neubau der Kinder- und Geburtsklinik nach Ahlen fließen.“

Insgesamt habe das Land Nordrhein-Westfalen die Investitionen in die Krankenhäuser seit 2017 deutlich erhöht. Zudem seien in NRW 20 neue Hebammenkreißsäle geschaffen worden: „Davon profitiert auch das St.-Franziskus-Hospital, das zusätzlich mit 25 000 Euro gefördert wird.“ Und Markus Höner, selbst dreifacher Familienvater, betonte: „Für werdende Eltern sind eine gute Hebamme und eine Geburtsklinik in erreichbarer Nähe einfach unglaublich wichtig.“

Impfregister als Baustein

Neben der NRW-Gesundheitspolitik kam auch das allgegenwärtige Thema der Corona-Bekämpfung zur Sprache. „Wir haben ein sehr gutes Mittel, die Krankheitslast und die Sterbelast von Corona zu verringern. Das ist die Impfung“, sagte Dr. Carsten Krüger. Der Chefarzt warb bei den CDU-Politikern für die umgehende Einführung einer allgemeinen Impfpflicht. Die Beschränkung einer solchen Pflicht auf einzelne Berufsgruppen schaffe Stigmatisierungen und demotiviere Mitarbeiter. Auch die CDU-Vertreter bekannten sich zur umsetzungsreifen Vorbereitung einer allgemeinen Impfpflicht durch die Bundesregierung, um gegen eine weitere Coronawelle im Herbst gewappnet zu sein. Zudem sieht Henning Rehbaum in der Einführung eines zentralen Impfregisters, das auch PD Dr. Carsten Krüger befürwortet, „einen wichtigen Baustein der Pandemiebekämpfung“.