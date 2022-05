Zwangsarbeiter waren lange Tabu-Thema

Die Pläne sind so genau, die Listen und der Schriftverkehr derart detailreich, dass Marc Senne eine gute Vorstellung davon hat, wie die Baracken auf dem Zechengelände ausgesehen haben. „Wir könnten sie mit samt ihrer Einrichtung heute nachbauen“, sagt er. Gemeinsam mit dem Jupp-Foto-Club sichtet der Püttfreund derzeit Material rund um das frühere Zwangsarbeiterlager, in dem während des Zweiten Weltkriegs unter anderem Italiener, Russen, Ukrainer, Polen, Franzosen und Belgier – strikt voneinander getrennt – untergebracht waren.

In Spitzenzeiten waren 1000 Personen interniert

„Was uns fehlt, sind Fotos“, sagt Senne. Im Nachlass von Vereins-Namensgeber Josef Hesse fand sich eine Fülle von Dokumenten, darunter auch Aufnahmen von Beschädigungen an Zeche und Kolonie nach den beiden schweren Luftangriffen auf Ahlen. „Vom Lager selbst haben wir aber bislang nichts finden können. Immerhin gibt es ein paar Bilder, auf denen die Insassen beim Arbeitseinsatz zu sehen sind.“

Der Jupp-Foto-Club sucht Dokumente über Zwangsarbeiter im Zweiten Weltkrieg Foto: Christian Wolff

Dabei sei die Anlage nicht gerade klein gewesen. Die heutigen Freiflächen zwischen Bergamtsstraße und Grubenlüfter waren laut Planskizze von 1944 mit zahlreichen Unterkünften und Wirtschaftsgebäuden bebaut. „Bis zu 1000 Personen waren zu Spitzenzeiten in diesem Lager“, weiß Walter König. Dass es dabei mitunter wenig menschenwürdig zugegangen sein muss, stellten die Chronisten beim Studieren der vor Vernichtung geretteten Papiere fest. Da ist von bestialischem Gestank die Rede, weil die Männer ihre Notdurft zum Teil in den Wohnbaracken verrichten mussten. „Es gab daneben eine Entlausungsstation“, berichtet Marc Senne und berichtet aus einer Aktennotiz. „Einmal war dem zuständigen Mann vom Roten Kreuz das nötige Entlausungsmittel ausgegangen. Da soll er einen Russen kurzerhand mit Benzin übergossen und angezündet haben. Er erlitt schwere Verbrennungen.“ Nur ein Beispiel für die Unmenschlichkeit im Dritten Reich.

Das Zwangsarbeiterlager an der Zeche Westfalen auf einem Plan aus dem Jahr 1943. Foto: Christian Wolff

Angesichts der aktuellen Kriegslage in der Ukraine wird den Foto-Club-Mitstreitern ganz mulmig, wenn sie dann auch noch vom Schicksal eines Ukrainers lesen, der vor rund 80 Jahren im Ahlener Bergwerk zu Tode gekommen ist. „In unseren Unterlagen fand sich der Brief, mit dem seinerzeit die Angehörigen informiert werden sollten“, sagt Senne. „Er ist bis heute ungeöffnet. Angeblich soll er damals unzustellbar zurückgekommen sein.“ Gerne würde der Jupp-Foto-Club recherchieren, ob es nicht doch noch Nachkommen des einstigen Kriegsgefangenen gibt. „Aber momentan ist das wohl unmöglich.“

Originale werden bei Bedarf reproduziert

Und so hofft der Verein, dass sich in privaten Beständen noch Aufnahmen des besagten Lagers finden. „Wenn jemand seine Originale nicht aus der Hand geben möchte, fertigen wir gerne auch Reproduktionen an“, verspricht Marc Senne. „Und da es eine ganz sensible Sache ist, wahren wir auch auf Wunsch die Anonymität der Betroffenen.“ Wer etwas beisteuern kann, sollte sich per telefonisch unter 01 72 / 7 52 20 91 oder per E-Mail an jupp.foto.club@gmx.de melden. Ziel sei es, die Zwangsarbeiterzeit in einer Ausstellung des Foto-Clubs für die Öffentlichkeit aufzubereiten. „Das war ja früher ein echtes Tabu-Thema“, sagt Walter König. „Viele Firmen in der Umgebung haben sich dem Material Mensch bedient und das Ganze später totgeschwiegen.“