Zwangsumzug in neue Halle gemeinschaftlich gemeistert

Aufgrund einer erhöhten Miete sah sich die KG „Schwarz-Gelbe Funken“ gezwungen, ihr bisheriges Domizil zu verlassen und mit ihren Wagen in eine neue Halle umzuziehen.

„

Ja, ist denn nun wieder Karneval?“ Diese Frage haben sich am Wochenende bestimmt so einige Passanten gestellt, als die Karnevalswagen der „Schwarz-Gelben Funken“ (SGF) durch die Straßen fuhren. Doch der inoffizielle Umzug hatte weniger mit der fünften Jahreszeit zu tun, sondern logistische Gründe.

Abendroth: „Es musste schnell gehen“

„Es musste schnell gehen“, erklärte Dirk Abendroth gegenüber unserer Zeitung. „Nachdem der Vermieter unserer langjährigen Wagenbauhalle den Preis fürs Unterstellen der Wagen nahezu verdreifachen wollte, mussten wir reagieren.“ Glücklicherweise hatte Martin Beese von der misslichen Lage der Karnevalisten gehört und ihnen kurzerhand ein neues und sogar größeres Zuhause für die SGF-Gefährte angeboten. Präsident Dominik „Easy“ Isermann war voll des Lobes: „Man sah allen Beteiligten die Erleichterung an, als nach getaner Arbeit in der Halle alles an seinem Platz stand.“

Ab sofort beginnen dann auch schon die Um- und Aufbauarbeiten an den Karnevalswagen, so Isermann. „Wir sind positiv gestimmt und hoffen darauf, dass die nächste Karnevalssession wieder halbwegs normal gefeiert und die Säle und Straßen zum Beben gebracht werden können.“

Am Sonntag, 22. August, ab 10.30 Uhr findet außerdem im Hof Münsterland – nach geltenden Coronaregeln – die Jahreshauptversammlung der „Funken“ statt, wo alle Mitglieder auf den neuesten Stand gebracht werden sollen.