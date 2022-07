Zwei Abschiede aus dem Polizeileben

Landrat Dr. Olaf Gericke hat in diesen Tagen einen Polizeihauptkommissar und einen Kriminalhauptkommissar in den verdienten Ruhestand verabschiedet.

Polizeihauptkommissar Robert Kempe begann seine Karriere im Polizeivollzugsdienst am 1980 bei der Bereitschaftspolizei in Schloß Holte-Stukenbrock. Nach Zwischenstationen in Bochum, Selm, Köln und Unna, kam er 1993 zur Kreispolizeibehörde Warendorf und arbeitete zunächst als Wachdienstbeamter in Beckum. Von hier aus ging es über die Polizeiwache in Warendorf nach Ahlen, wo er von 1994 bis 2013 als Wachdienstbeamter arbeitete. Seit 2013 war Robert Kempe als Bezirksdienstbeamter besonders in Sendenhorst, Albersloh, Drensteinfurt und Rinkerode bekannt. Er verabschiedet sich zum 1. August vom Polizeileben.

Landrat Dr. Olaf Gericke verabschiedete Polizeihauptkommissar Robert Kempe. Foto: Kreispolizeibehörde

Kriminalhauptkommissar Frank Wildoer hat seine Karriere im Polizeivollzugsdienst am 1977 in Schloß Holte Stukenbrock gestartet. Nach Stationen in Selm und Wuppertal kam er 1983 zur Kreispolizeibehörde Warendorf. Hier arbeitete er zehn Jahre im Wachdienst in Warendorf, bis er 1993 nach Fachprüfungen zum Kriminalkommissar Richtung Ahlen wechselte und in verschiedenen Funktionen als Kriminalkommissar tätig war. 2017 übernahm er als Kriminalhauptkommissar die stellvertretende Leitung des Kriminalkommissariats 1 in Ahlen. Er verabschiedete sich zum Juli.

Behördenleiter Landrat Dr. Olaf Gericke verabschiedete die Kollegen mit ein paar persönlichen Worten und überreichte ihnen ihre Urkunden. Er dankte für die gute Zusammenarbeit und wünschte ihnen für die Zukunft Gesundheit und alles Gute. Seinen Wünschen schlossen sich auch die Abteilungsleiterin Polizei Andrea Mersch-Schneider, der Direktionsleiter Gefahrenabwehr/Einsatz Johannes Schütze, die Dezernentin ZA 1/2 Stefanie Altrogge, der Personalratsvorsitzende Martin Entrup und Ratsbewerber Jan-Hendrik Schlarmann an.