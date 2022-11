Zwei Coverbands mit viel Erfahrung

„Rock am Schacht“ Freitag in der Lohnhalle

Die Dortmunder Coverband Eve‘s Radio besticht durch ihren mehrstimmigen Gesang. Am Freitag spielen die Musiker bei „Rock am Schacht“ in der Lohnhalle.

Nach dem erfolgreichen Open-Air-Konzert von Rock am Schacht draußen vor der Lohnhalle im August wird sich nun das Bühnenprogramm wieder drinnen, nämlich wie gewohnt in der Lohnhalle abspielen. Am kommenden Freitag (4. November) gibt‘s dort ab 20 Uhr was auf die Ohren.

Die Ahlener Rock-Initiative richtet mit Unterstützung des Stadtteilbüros, der Projektgesellschaft Westfalen und der Beschallungsfirma Order a Party die Veranstaltung nach dem altbewährten Konzept aus. Die Bands spielen ohne Gage, es gibt keinen Eintritt, die Kosten der Veranstaltung werden über die Einnahmen aus dem Getränkeverkauf und aus den Spenden gedeckt. Ein tolles, einzigartiges Angebot von Livemusik im größeren Rahmen in Ahlen zu bieten, das haben sich Köpfe der Initiative um Bodo Sierau, Hermann Huerkamp, Andrea Ruwisch, Uwe Stein und Michael Oertel auf die Fahne geschrieben.

Aus Eyes Wide Shut wurde Six Pages. Foto: Six Pages

Den Auftakt am Abend übernimmt Six Pages (ehemals Eyes Wide Shut) – eine Band mit ambitionierten Musikern aus Ahlen. Mit Noel (Sänger und Gitarrist), Johanna (Gitarre), Marius (Bass und Trompete) und Adrian (Schlagzeug) gibt es sie seit 2018. Zuwachs bekam die Band im Sommer 2022 von Vanessa (Sängerin) und Fynn (Gitarrist und Bassist). Zusammen covern sie eine bunte Mischung aus Rock- und Popsongs und sie spielten bereits auf zahlreichen Veranstaltungen wie Stadtfeste, Abibälle und sogar im Autokino. Von „Little Talks“ von Of Monsters And Men, bis „It‘s My Life“ von Bon Jovi oder „Pompeji“ von Bastille ist alles dabei!

Mehrstimmiger Gesang

Die Dortmunder Coverband Eve‘s Radio besticht durch ihren mehrstimmigen Gesang, Saxofonsoli und ihre Spielfreude und bietet zeitlose Rock- und Bluesmusik. Die Band interpretiert Songs unter anderem von Joe Cocker, Thin Lizzy, Police und AC/DC. Das Publikum darf sich auf gefühlvolle Balladen von Chris Isaak und Rockklassiker freuen.

Alle Bandmitglieder haben Erfahrungen in anderen Stilrichtungen wie Punk, Beat, Soul, Jazz, Samba, Tanzmusik und Symphonik gesammelt. Die aktuelle Besetzung: Mario Schöffler (Gesang, Saxofon), John Slevin (Gesang, Keyboard, Gitarre ), Mark Balfanz (Gesang, Gitarre, Mundharmonika), Florian Lourens (Gesang, Gitarre), Matze Hellen (Bass) und Gerhard Wiegmann (Schlagzeug).