Zwei Geldautomaten und die Gebührenfrage

Zuerst der Grüne, dann der Blaue. Und davor Passanten, die sich fragen: Was soll das? Zwei Geldautomaten werfen in der Ahlener Fußgängerzone Fragen auf. Auch bei denen, die ATM – so ihre englische Bezeichnung – aus dem Ausland kennen.

Anbieter „Cashzone“ machte im September in frischem Grün den Anfang, im Oktober rüstete auch „Moneyserv“ auf und setzte seine Technik gleich ins Schaufenster einer neuen Modeboutique. Beide empfehlen sich auf nahezu gleicher Höhe der Fußgängerzone für die schnelle Bargeldabhebung. Darauf setzen die Anbieter in ihren Internetauftritten. Doch wie schaut‘s mit den Gebühren aus?

Antworten sollten die Displays eigentlich geben, sobald nach Karteneingabe der Pinn eingegeben ist, wie die Verbraucherzenzentrale auf Redaktionsanfrage betont. Tun sie aber beim Schnelltest nicht. Stattdessen gleich eine Zahlenauswahl, wie viel Geld denn abgehoben werden soll.

Der blaue Automat empfiehlt hat in einem Schaufenster Platz gefunden. Foto:

Die Verbraucherzentrale beruft sich auf die seit zehn Jahren gültige Entgeltregelung der deutschen Kreditwirtschaft: „Die Betreiber der Geldautomaten legen die Höhe der Entgelte für fremde Kundinnen und Kunden selbst fest.“ Und: „Durch die kartenherausgebende Bank soll kein zusätzliches Entgelt mehr in Rechnung gestellt werden.“ Soll nicht – kann aber, wie es weiter heißt. Verbunden mit der Empfehlung, besser bei seiner Hausbank nachzufragen oder aufmerksam auf den nächsten Kontoauszug zu schauen.

Höchstgrenzen für die Gebühren gibt es nicht. „Die Entgelte für das Abheben an solchen Automaten sind besonders hoch“, mahnt aber die Verbraucherzentrale zur Vorsicht.

Beim Geldabheben an einem fremden Geldautomaten kommen grundsätzlich drei verschiedene Entgeltvarianten in Betracht:

1. Zum einen kann der Betreiber des Automaten direkt vom abhebenden Kunden ein Entgelt verlangen (direktes Kundenentgelt/Betreiberentgelt).

2. Zum anderen kann die kartenausgebende Bank ein Herausgeberentgelt verlangen, wenn ihr Kunde an einem fremden Geldautomaten abhebt.

3. Daneben kommt ein Interbankenentgelt, das der Automatenaufsteller von der kartenausgebenden Bank verlangt, in Betracht. (Quelle Verbraucherzentrale).

„ »Nichts Illegales.« “ Polizei-Pressestelle

Seit einigen Jahren drängen vermehrt spezialisierte Anbieter in den Geldautomatenmarkt. Diese zeichnen sich nach Angaben der Verbraucherzentrale insbesondere dadurch aus, dass kaum ein Kunde bei ihnen ein Girokonto führt beziehungsweise führen kann. Meist finden sich ihre Automaten an stark frequentierten Orten wie Bahnhöfen oder Fußgängerzonen. Die Entgelte für das Abheben an Automaten solcher Spezialanbieter können bis zu acht Euro betragen. Verbraucher sollten bei Abhebungen an Fremdautomaten daher generell sehr aufmerksam sein und im Zweifel den Abhebevorgang abbrechen. Teilweise sei es möglich, mit einer Kreditkarte an demselben Automaten entgeltfrei Bargeld abzuheben, so die Verbraucherschützer.

Verunsichert, was es mit den Automaten auf sich hat, wandte sich in diesen Tagen ein Bürger an die Polizei. Die fotografierte und recherchierte. Ergebnis: „Nichts Illegales“, wie es aus der Pressestelle der Kreispolizeibehörde Warendorf heißt.