Zwei Geschwisterpaare holen sich die Lese-Oscars

An dem von der Stadtbücherei veranstalteten Sommerleseclub (SLC) hatten in diesem Jahr 241 Mädchen und Jungen teilgenommen. Von denen wurden vier jetzt in der Stadtbücherei mit Lese-Oscars ausgezeichnet. Die SLC-Jury hatte sie als beste in den Kategorien „Fleißigste Stempelsammler“ und „Schönste Online-Geschichten“ vorgeschlagen.

Eigentlich war die Lese-Oscar-Verleihung schon für den 18. September zeitnah zum Ende des diesjährigen Leseclubs geplant, sie musste aber dann aus technischen Gründen verschoben werden.

Die SLC-Jury bestand aus Marita Junkmann, Christiane Pusch, Maya Zysik und Theresa Künstler. Die Ehrungen nahmen Conny Davis vom Stadtbüchereiteam, Marita Junkmann aus dem Kreis der Juroren und der für Bibliothekarsangelegenheiten zuständige Fachbereichsleiter Christoph Wessels vor.

Stempelsammler und Online-Geschichten

Die Kategorie der Stempelsammler steht für die Vielleser im Sommerleseclub. Die meisten Stempel konnten die Brüder Tom und Till Flötotto sammeln. Eigene Geschichten haben die Schwestern Inga und Marike Tripp geschrieben, die in der Kategorie „Schönste Online-Geschichten“ ihre Werke digital einreichten und damit die Jury am meisten begeisterten. „Zwei Geschwisterpaare als Sieger, das ist selten“, staunte auch Jurymitglied Marita Junkmann.

Die Siegerinnen und Sieger durften sich bei der Preisverleihung nicht nur über ihre Trophäen freuen, sondern auch über Präsenttüten des McDonalds-Restaurant Ahlen, das den Sommerleseclub bereits seit der Premiere im Jahr 2007 unterstützt.