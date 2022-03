Zwei Jubiläumsabende mit Hits aus allen Sparten

Die „Happy Trumpets“ sind ein fester Bestandteil der Ahlener Musikszene, besonders aus dem Karneval sind sie nicht wegzudenken. Dort haben sie unter anderem die Aufgabe als Prinzenbegleitband. In diesem Jahr begehen sie ihr 50-jähriges Bestehen, das am 26. und 27. August gefeiert werden soll.

Die erste Probe der „Happy Trumpets“ fand auf Initiative von Dieter Kempen und Theo Doodt 1972 im ehemaligen Schützenhof statt, der Gründungsname damals war Majoretten- und Fanfarenzug der KG Neustadt. In den 1980er Jahren trennten sich die Musiker von der KG Neustadt und benannten sich schließlich in „Happy Trumpets“ um.

Ralf Doodt von Anfang an dabei

„Das Jubiläum soll natürlich groß gefeiert werden, gerade weil wir nach 50 Jahren gut dastehen“, kündigt Ralf Doodt, Sohn des Mitbegründers Theo Doodt, an. Er selbst ist seit Gründung der „Happys“ dabei und leitet sie inzwischen.

Gefeiert wird an zwei Abenden, am 26. August (Freitag) ab 19.30 Uhr im Hof Münsterland und am 27. August (Samstag) ab 20 Uhr in der Stadthalle. Den offiziellen Teil des Jubiläums bildet der Freitagabend, zu dem musikalische und karnevalistische Gäste eingeladen sind. Das Quartett „Las Polkas“ aus Dortmund wird mit viel Humor für heitere musikalische Momente sorgen. Ebenfalls die Lachmuskeln lockern wird „Hertha aus Mettingen“, die in die Bütt steigt. Sie ist regelmäßiger Gast bei „Westfalen haut auf die Pauke“ in der Halle Münsterland. Natürlich werden an dem Abend auch die „Happy Trumpets“ zu ihren Instrumenten greifen. Der Eintritt kostet zehn Euro.

„Eyes Wide Shut“ im Vorprogramm

Konzertant gestaltet wird der Samstagabend in der Stadthalle sein. Im Vorprogramm tritt die Ahlener Band „Eyes Wide Shut“ auf, der auch drei der fünf Bandmitglieder der „Happy Trumpets“ angehören. Sie werden sich mit Pop- und Rocksongs präsentieren. Die „Happy Trumpets“ spielen eine breite Palette aus ihrem Repertoire aus den letzten 50 Jahren, das sind sowohl karnevalistische Stücke, als auch Schlager. „Wir werden in das Konzert auch einige neue Songs als Überraschung einbringen“, kündigt Ralf Doodt an. Sogar ein Dudelsackspieler wird einen Auftritt haben. Zum Abschluss fließt noch kölsche Musik ein, die „Happys“ haben die Kölner Band „Domstürmer“ engagiert. Die haben übrigens das Prinzenlied vom aktuellen Stadtprinzen Philip I. (Rings) „Mach Dein Ding“ komponiert. Der Eintritt am Samstagabend beträgt 18 Euro. „Wir werden mit Sicherheit zwei schöne Abende erleben“, ist sich Ralf Doodt sicher.

Ab Mai startet der Vorverkauf für beide Veranstaltungen. Karten sind dann bei allen Musikern der „Happy Trumpets“ sowie bei den Probenabenden mittwochs ab 18.30 Uhr in der Ponystation erhältlich.