Zwei junge Orchester begeisterten Publikum

Wenn junge Musikerinnen und Musiker so richtig loslegen, dann macht es Spaß, zuzuhören. So ging es jedenfalls dem Publikum in der Aula des Städtischen Gymnasiums.

Der Gastgeber war in diesem Jahr das Städtische Gymnasium der Stadt Ahlen, zusammen mit dem Veranstalter, dem Bürgerzentrum Schuhfabrik begrüßte Theo Heming und Peter Dermann alle Gäste in der Schulaula unweit der Werse. Nach zwei Jahren Zwangspause spielten an diesem Abend die Big Band der Schule für Musik unter der Leitung von Christian Kappe und die Big Band des Städtischen Gymnasiums Ahlen eine bunte Mischung.

Der Gast, in diesem Fall die Big Band der Schule für Musik startete mit „Amen” und spielte unter anderem „Brazil”, „A Child Is Born”, „Rock You” und „Against All Odds” sowie weitere bekannte und populäre Stücke. Der Wunsch einer Zugabe vom Publikum konnte aus Zeitgründen nicht erfüllt werden und so ging es nach fast einer Stunde in eine Pause.

Die Big Band des Städtischen Gymnasium unter der Leitung von Peter Dermann holte die Gäste danach gekonnt ab. Das Schulorchester hatte sich erst seit den Sommerferien vorbereiten können und bot den Gästen unter anderem „Proud Mary”, „Bad Guy”, „Save Your ­Tears” und den Klassiker „Fly Me To The Moon”. Das junge Ensemble funktionierte auch hervorragend, als Peter Dermann für einzelne Stücke selbst in die Tasten griff. Mit großem Beifall wurden beide Big Bands an diesem Abend gefeiert.