Zwei Kunstpädagogen als Namensgeber

Zwei Abschnitte des Werseradwegs werden demnächst nicht mehr namenlos sein und die Bezeichnungen Hermann-Schweizer-Weg und Paul-Heinz-Briest-Weg tragen. Das beschloss der Ausschuss für Ordnung und öffentliche Einrichtungen in seiner Sitzung am Donnerstag.

„Ich glaube, wir haben jetzt die Lösung“, zeigte sich Fachbereichsleiter Christoph Wessels froh, die Wünsche zweier Initiativen erfüllen zu können. Zum einen wird der Werseradweg zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Uhlandstraße nach Herman Schweizer, der als Kunstpädagoge am Städtischen Gymnasium wirkte, benannt. Zum anderen wird auf diese Weise auch der Ahlener Künstler Paul-Heinz Briest geehrt, dem das Teilstück zwischen Uhlandstraße und Dolberger Straße gewidmet wird. Dieter Bröer (B‘90/Die Grünen) unterstützte die Lösung, wie die gesamten Mitglieder des Ausschusses in ihrem Beschluss, wünschte sich aber auch mehr Straßenbenennungen nach Frauen. Das sah auch der stellvertretende Ausschussvorsitzende Bernhard Meiwes (SPD) so, der die Bürgerinnen und Bürger deshalb bat, auch weibliche Namensvorschläge einzureichen.

Schlaraffenland für Bienen

Der Ausschuss unterstützte ebenfalls einstimmig das bürgerschaftliche Projekt „Schlaraffenland für Bienen“ des Tennisclubs Blau-Weiß Ahlen. Dieser will ein nachhaltiges und ökologisch verträgliches Beet von rund 200 Quadratmetern auf seinem Gelände anlegen. Die Gesamtprojektkosten betragen 15 000 Euro, der Ausschuss beschloss die Freigabe von 6000 Euro zum Kauf von Pflanzen und Stauden.

Wie schon zuvor der Ortsausschuss Dolberg stimmte auch der Ausschuss Ordnung einstimmig der Berufung von Michael Brüggemann zur Schiedsperson im Schiedsamtsbezirk IV (Dolberg) zu. Er folgt damit Josef Kerkmann.

Fachbereichsleiterin Gabriele Hoffmann berichtete von einem weiteren Schritt in Richtung Bürgerfreundlichkeit. Mit dem neuen IT-Programm „Vois“, dessen Einsatz derzeit vorbereitet wird, hofft sie bis zum Ende des Jahres erste Leistungen im Meldebereich anbieten zu können. Damit können Bürgerinnen und Bürger dann beispielsweise Melderegisterauskünfte oder auch An- und Abmeldungen digital vornehmen.