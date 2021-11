Zwei neue Ehrenmitglieder

AhlenNachdem im vergangenen Jahr das Stiftungsfest der „Cäcilia-Liedertafel“ wegen der Pandemie ausfallen musste, wurde das 130-jährige Bestehen des Männerchores umso fröhlicher gefeiert. Am Samstagabend genossen die Angehörigen und Freunde im „Hof Münsterland“ nicht nur den nach vielen Monaten wieder öffentlich dargebotenen Gesang, sondern auch das zu diesem Fest traditionelle Grünkohlessen.

„Es ist überwältigend, dass wir uns wieder treffen können“, ließ der Chorvorsitzende Bernd Everschneider seiner Freude freien Lauf, zumal das Stiftungsfest mit über 80 Teilnehmenden sehr gut besucht war. Deshalb fügte er gleich augenzwinkernd hinzu: „Und wenn wir singen – absolute Ruhe!“ Chorleiter Martin Kircheis fand, gab zum Einstieg eine kleine Analyse zur Fitness der Sangesbrüder ab: „Die Stimmen sind noch da – es funktioniert noch alles.“

Mitgliederehrung

Neben dem Gesang gehört es zur Tradition des Stiftungsfestes, langjährige Mitglieder zu ehren. Eigentlich hätten schon im vergangenen Jahr fünf Jubilare geehrt werden sollen, diese konnten dann in diesem Jahr im Mittelpunkt stehen, wie Bernd Everschneider erleichtert feststellte. Denn in diesem Jahr gab es „seltsamer Weise“ kein zu ehrendes Mitglied.

Für 40 Jahre Chormitgliedschaft wurden Kurt Everszumrode und Helmut Drügemöller geehrt. Seit 60 Jahren gehört Josef Langer dem Chor an, Adolf Hartmann seit 65 Jahren. Ein sehr seltenes Jubiläum feierte der 95-jährige Willi Jasper, der der Liedertafel vor 75 Jahren beitrat und noch immer zu den aktiven Sängern gehört. „Ich habe noch nie gelesen, dass jemand 75 Jahre in einem Chor ist“, zollte Bernd Everschneider dem besonderen Jubilar seinen Respekt auch dadurch, dass er Willi Jasper die Ehrenmitgliedschaft in Verbindung mit einer Urkunde verlieh. Alle Jubilare werden am 21. November zusätzlich im Rahmen einer Feierstunde des Sängerkreises Emsland offiziell geehrt.

Ein Jubiläum mit Seltenheitswert: Willi Jasper (r.) gehört der Liedertafel schon seit 75 Jahren an und ist noch immer aktiver Sänger. Dafür würdigte ihn Bernd Everschneider mit der Ehrenmitgliedschaft. Foto:

Im Rahmen der Ehrungen wartete dann der stellvertretende Vorsitzende Heinz Schütte noch mit der Ehrenmitgliedschaft des Chores für den überraschten Vorsitzenden Bernd Everschneider auf: „Wir sind dankbar für dein jahrzehntelanges Engagement für den Chor.“

Für den Abschluss der Zeremonie hatten sich Günter Schweer und Gerhard „Mocca“ Leifeld etwas Besonderes ausgedacht, indem beide den Jubilaren im Duett ein Ständchen sangen.