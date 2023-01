Zwei Proben für „One Billion Rising“

Am 14. Februar wird auf dem Markt wieder getanzt – aber das ist nur eine Form des Protests.

Gegen Gewalt an Frauen und Mädchen

Die Volkshochschule und Sabine Giesecke-Helweg als Veranstalter weisen noch einmal auf die Aktion „One Billion Rising“ gegen Gewalt an Frauen und Mädchen hin. Die Proben für alle, die am 14. Februar (Dienstag) ab 16.30 Uhr auf dem Marktplatz mittanzen möchten, finden an den Sonntagen 29. Januar und 5. Februar jeweils um 15 Uhr beim Verein Danceroom im Kurszentrum Freiraum statt.

Der Tanz ist dabei nur eine Form des Protestes. Demonstration durch Anwesenheit ist am 14. Februar genauso gerne gesehen und gewünscht.