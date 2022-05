Zwei Teamplayer auf neuen Wegen

Teamplayer, Visionär, Sympathieträger – nur drei von vielen lobenden Worten, mit denen der ehemalige Leiter der Umweltbetriebe, Bernd Döding, bei seiner Verabschiedung im großen Rahmen bedacht wurde. „Bernd Döding war derjenige, der sich immer um alles gekümmert hat in Ahlen“, sagte Bürgermeister Dr. Alexander Berger. „Dabei hat er seine Kolleginnen und Kollegen immer miteinbezogen.“ Über 100 seiner früheren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren der Einladung gefolgt und feierten mit Bernd Döding dessen Eintritt in den Ruhestand im Rahmen einer Betriebsversammlung am Ostberg.

Meilenstein in beruflicher Karriere

Den Bau des dort ansässigen neuen Baubetriebs- und Wertstoffhofes bezeichnete der Bürgermeister als „Meilenstein“ in Dödings beruflicher Karriere. „Auch hier hat er sich immer für die Kolleginnen und Kollegen eingesetzt, damit diese schlussendlich einen optimalen Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt bekommen.“

Stadtbaurat Thomas Köpp bekannte in seiner Rede: „Auch wenn ich Herrn Döding nur kurz kennengelernt habe, kann ich sagen, dass er ein Visionär ist, ein sympathischer Visionär. Durch Erfahrung mit meinen eigenen Projekten weiß ich, was er beispielsweise mit dem Bau des neuen Baubetriebshofes geleistet hat. Das war eine super Leistung.“

Döding selbst zeigte sich gewohnt bescheiden: „Es war wie ein großes Getriebe, wo ein Rad ins andere greift. Ich möchte mich bei allen bedanken. Es hat mir immer viel Spaß gemacht.“ Seinem Nachfolger Michael Morch, der voraussichtlich Anfang Juli die Geschicke am Ostberg übernehmen wird, wünsche er nur das Beste. Ein Extra-Dankeschön richtete Döding zudem an seinen ehemaligen Stellvertreter und zuletzt Interimsnachfolger: „Ganz herzlichen Dank an Robert Reminghorst, mit dem ich super zusammengearbeitet habe.“

Intelligenter Macher

Robert Reminghorst wird Ahlen ebenfalls verlassen. Zum 1. Juni wechselt er nach Hamm und wird dort Betriebsleiter des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebs Hamm (ASH). „Wir hätten uns natürlich gewünscht, dass Sie bleiben, aber manchmal sind die Lebenswege so. Sie haben hier super die Stellung gehalten in den vergangenen Monaten“, sagte Berger anerkennend. Thomas Köpp bezeichnete Robert Reminghorst als „intelligenten Macher“, der gemeinsam mit Bernd Döding ein perfektes Team gebildet habe. Reminghorst gestand, dass er mit ein bisschen Wehmut gehe: „Wir werden uns irgendwann mal wiedersehen.“

Ein unerwartet schnelles Wiedersehen hat es bereits mit Bernd Döding gegeben. Kurz nach Ausbruch des Ukrainekriegs hatte er der Stadt seine Unterstützung angeboten und hilft seitdem bei der Wohnungssuche für geflüchtete Menschen. Er bleibt eben Teamplayer.