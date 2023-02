Zwei Vorhelmer Kaninchenzüchter holen Deutschen Meistertitel

Bei der 35. Bundeskaninchenschau in Kassel haben Irmgard Melcher und Norbert Kösters den Titel Deutscher Meister im Herdbuch errungen. Im gesamten Kreis Warendorf gibt es nur zwei sogenannte Herdbuchzüchter.

Namen haben sie in der Regel nicht. Bei den 61 Kaninchen, die Irmgard Melcher und Norbert Kösters versorgen, wäre das zu aufwendig. Die Tiere haben Nummern − so wie die Langohren „221“ und „228“, die in diesen Tagen maßgeblich dazu beitrugen, gleich zweifach Deutsche Meistertitel nach Vorhelm zu holen.