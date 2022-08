Zweisprachig durch „Erde“ oder „Geschi“

Foto:

Zum bilingualen Bildungsgang gehören am Städtischen Gymnasium Ahlen neben Erdkunde auch die Fächer Geschichte und Politik. Diese können bis zum Abitur in der Fremdsprache Englisch belegt werden. In der Jahrgangsstufe sieben wird es im kommenden Schuljahr eine komplette Klasse mit bilingualem Profil geben. Beginnend mit Erdkunde in der Klasse sieben haben die Kinder mindestens ein Sachfach mit bilingualem Unterricht, in dem vor allem Englisch gesprochen wird und englischsprachigen Materialien genutzt werden. „So begegnen die Schüler der englischen Sprache auch abseits des normalen Englischunterrichts und können ihre Sprachkenntnisse in hohem Maß vertiefen“, erklärt Sebastian Wollmann.