„Zweiter Gabalier“ zeigt Akkordeonkünste

Darauf musste der Standort lange warten: Eine gefüllte Terrasse am „Trio-Gebäude“, dazu Musik und Grill-Köstlichkeiten. Nach ersten Probeläufen kommt nun Schwung in den Heimbetrieb. Ein Oktoberfest soll folgen.

Im Namen des Freundeskreises Ahlener Soldaten übergibt Vorsitzender Thomas Kras (l.) und Manfred Pütter (r.) eine Ahlen-Fahne an Oberstabsfeldwebel Marco Zabe und Oberleutnant Joshua Stock.

Seit fast zweieinhalb Monaten ist das „Trio-Gebäude“, in dem seit Jahresende 2020 Stillstand herrschte, wieder ein geselliger Mittelpunkt der „Westfalen-Kaserne“. Am Donnerstagabend zeigt sich das ein weiteres Mal: Betreiber Dirk Heine lädt zum musikalischen Abend am Heimbetrieb ein – und trifft mit dieser Idee voll ins Schwarze.

Verbindung zur Stadt symbolisch unterstrichen

Bundeswehrangehörige und Mitglieder des Freundeskreises Ahlener Soldaten lassen sich von Unterhaltungskünstler Dennis, der durch seine Akkordeonkünste nicht ohne Grund von vielen Besuchern als „zweiter Andreas Gabalier“ betitelt wird, in die passende Stimmung versetzen. Nebenbei locken Köstlichkeiten vom Grill mit Salaten vom Büfett sowie Kaltgetränke auf die weitläufige Außenterrasse.

Freundeskreis-Vorsitzender Thomas Kras nutzt die Gelegenheit, die Verbindung zur Stadt Ahlen symbolisch zu unterstreichen: Gemeinsam mit Manfred Pütter übergibt er eine große Fahne mit dem Ahlener Stadtwappen an Oberstabsfeldwebel Marco Zabe, oberster Vertrauensmann im Aufklärungsbataillon 7, und Oberleutnant Joshua Stock, S1-Offizier im Bataillon. „Wir hoffen, dass diese Fahne bei möglichst vielen Anlässen deutlich sichtbar aufgehängt wird“, sagt Kras. Die Beschenkten sicherten im Gegenzug die weitere Unterstützung des Freundeskreises zu.

Livemusik am Heimbetrieb: Wenn der „zweite Gabalier“ das Akkordeon klingen lässt, singt auch schon mal ein Soldat mit. Foto: Christian Wolff

In Kürze wird die Kaserne im Mittelpunkt eines Familienfestes stehen. Außerdem stehen im „Trio-Gebäude“ noch Gemeinschaftsereignisse wie Spareribs-Essen und Oktoberfest auf dem Plan, so Kantinier Heine.