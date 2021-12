Zwischen Fisch und Fleisch

Schließungen mitten im Weihnachtsgeschäft wie 2020 – ein Schreckgespenst, das den Einzelhandel im zweiten Pandemie-Jahr nicht heimsuchte: Die Geschäfte durften bis Heiligabend öffnen. Von einem unbeschwerten Weihnachts-Shoppingerlebnis für die Ahlener konnte aber auch in diesem Jahr keine Rede sein. Die 2G-Regel sorgte dafür, dass Ungeimpfte per se draußen bleiben und auch Geimpfte und Genesene an jeder Eingangstür ihren Ausweis und die entsprechende Bescheinigung zücken mussten. Ein „Killer“ für die Einkaufsstimmung in dieser für die Händler so wichtigen Zeit? Unsere Zeitung hörte sich bei einigen Ahlener Geschäftsleuten um. Und die zogen ein durchaus gemischtes Fazit des Weihnachtsgeschäfts 2021.

