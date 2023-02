Alexej sucht passenden Stammzellspender

Der 57-jährige Alexej aus Wadersloh hat Blutkrebs. Er benötigt dringend eine Stammzellspende, um zu überleben. Da die weltweite Suche nach einem „genetischen Zwilling“ bislang erfolglos ist, setzen Alexejs Familie und Freund:innen alle Hebel in Bewegung, um zu helfen. Gemeinsam mit der DKMS organisieren sie eine Online-Registrierungsaktion. Wer helfen möchte, gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich über www.dkms.de/fuer-alexej ein Registrierungsset nach Hause bestellen und so vielleicht zur Lebensretterin oder zum Lebensretter werden. Wenn man Alexej fragt, was er am Liebsten in seiner Freizeit unternimmt, dann ist es Zeit mit seinen Enkelkindern zu verbringen. Die beiden, Leonie (5) und Niko (2), sind sein Ein und Alles. Spielen, lachen, toben – Alexej freut sich immer wieder, wenn sie bei ihm sind. Und auch grundsätzlich verbringt er gerne viel Zeit mit seiner Familie. Schon seit über 36 Jahren stets immer an seiner Seite, seine Ehefrau Natalie. Viele große und kleine Herausforderungen haben sie schon gemeinsam gemeistert. Aber die aktuelle Situation stellt die beiden vor eine ganz besondere Herausforderung. Bei einer Routineuntersuchung im Winter 2021 finden sich Auffälligkeiten bei den Blutergebnissen von Alexej. Dann der Schock: Alexej erhält die Diagnose Myelodysplastische Syndrom (MDS) – eine Vorstufe von Blutkrebs. Nach einer Weile wird deutlich, dass Alexej eine Stammzellspende braucht. Er kann nur überleben, wenn es – irgendwo auf der Welt – einen Menschen mit nahezu gleichen Gewebemerkmalen gibt, der zur Stammzellspende bereit ist. Bisher ist leider noch kein:e passende:r Stammzellspender:in gefunden worden. Um die Suche nach einem „genetischen Zwilling“ für Alexej und andere Patient:innen zu unterstützen, rufen Familie und Freund:innen gemeinsam mit der DKMS dazu auf, sich als potenzielle Stammzellspender:in zu registrieren. „Von heute auf morgen hat sich mein Leben komplett verändert. Ich bin immer gerne zur Arbeit gegangen, hab Zeit mit meiner Familie verbracht und bin gerne spazieren gegangen. Jetzt dreht sich alles um die Krankheit,“ erzählt Alexej. „Ich will wieder gesund werden. Ich habe noch so viel vor. Gemeinsam mit meiner Frau und mit meinen Söhnen will ich noch viele schöne Momente erleben. Außerdem will ich meine Enkelkinder aufwachsen sehen. Die beiden haben noch so viel zu entdecken und ich will unbedingt als Opa dabei sein. Bitte registriere dich jetzt, jeder zählt,“ so Alexej.

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann Alexej und anderen Patient:innen helfen und sich mit wenigen Klicks über www.dkms.de/fuer-alexej die Registrierungsunterlagen nach Hause bestellen. Die Registrierung geht einfach und schnell: Mithilfe von drei medizinischen Wattestäbchen und einer genauen Anleitung sowie einer Einwilligungserklärung kann jede:r nach Erhalt des Sets selbst einen Wangenschleimhautabstrich vornehmen und anschließend per Post zurücksenden, damit die Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender:innen, die sich bereits in der Vergangenheit registrieren ließen, müssen nicht erneut teilnehmen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung. Besonders wichtig ist es, dass die Wattestäbchen nach dem erfolgten Wangenschleimhautabstrich zeitnah zurückgesendet werden. Erst wenn die Gewebemerkmale im Labor bestimmt wurden, stehen Spender:innen für den weltweiten Suchlauf zur Verfügung.

Auch Geldspenden helfen Leben retten, da der DKMS für die Neuaufnahme jeder Spenderin oder jeden Spenders Kosten in Höhe von 40 Euro entstehen. DKMS Spendenkonto IBAN: DE66 7004 0060 8987 0004 52 Verwendungszweck: Alexej, AEY001