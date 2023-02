Alle Tiere haben Auslauf im Freien

Der Landwirtschaftliche Kreisverband will interessierten Menschen einmal im Monat an einem Samstagvormittag die Möglichkeit geben, hinter Stalltüren zu schauen. Am 18. Februar geht es in den Schweinestall.

Nach dem großen Erfolg der ersten Hoftour zum Thema „Rinderhaltung und Zucht“ lädt die Landwirtschaft im Kreis Warendorf interessierte Bürgerinnen und Bürger in diesem Monat zur „Hoftour Schweine“ auf den Biobetrieb der Familie Schulze Nahrup in Westbevern ein.

Die Wurzeln des Hofes reichen bis ins 14. Jahrhundert zurück. Heute bewirtschaftet die Familie den Betrieb nach ökologischen Vorgaben. „Schon seit mehreren Generationen steht auf diesem Hof die Schweinehaltung im Vordergrund. Seit 2012 werden die Sauen und ihr Nachwuchs von uns nach den Richtlinien des Bioland-Verbandes gehalten und aufgezogen“, so Betriebsleiter Georg Schulze Nahrup. Gleiches gilt für die Schweine, die auf dem Hof gemästet werden. Alle Tiere leben auf Stroh und haben einen Auslauf im Freien. Auch die Sauen, die zum Abferkeln in Einzelbuchten untergebracht sind, können jederzeit nach draußen in den Auslauf. Die Ferkel haben in den Abferkelbuchten eigene Ferkelnester. Sind sie etwas älter, ziehen sie in den Gruppenstall um. Das Tierfutter, insbesondere Getreide und Eiweißpflanzen, wird auf den umliegenden Flächen angebaut. „Auch die Feldbewirtschaftung erfolgt nach den strengen Bioland-Richtlinien“, so Schulze Nahrup. Das Fleisch der Tiere vermarktet der Landwirt größtenteils über eine Erzeugergemeinschaft, bietet es aber auch ab Hof über die Direktvermarktung an.

Mit den Hoftouren möchte der Landwirtschaftliche Kreisverband interessierten Menschen einmal im Monat an einem Samstagvormittag die Möglichkeit geben, hinter Stalltüren zu schauen, Fragen zu stellen und spannende Details und Hintergründe zu erfahren. Die Veranstaltungen sind alle kostenlos. Eine Anmeldung ist dennoch erforderlich.

Die „Hoftour Schweine“ findet statt am Samstag, 18. Februar, von 10 bis 12 Uhr auf dem Betrieb von Georg Schulze Nahrup in Westbevern. Eine Anmeldung ist ab sofort über die Homepage des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes möglich.