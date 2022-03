Alte Ansichten sollen aufwerten

Neun Stromkästen hat der Heimatverein im Stadtgebiet Sassenberg konkret ausgewählt, um sie mit historischen Stadtmotiven zu verschönern. Der Rat gab jetzt grünes Licht, um die entsprechenden Verkleidungen in Auftrag geben zu können. Die Initiative geht auf einen Antrag der CDU zurück, der noch von 2020 stammt. Im Ortsteil Füchtorf sei die Aktion beim hiesigen Heimatverein auch in Arbeit, erklärte Ratsmitglied Dirk Schöne auf Nachfrage eines Ratskollegen. Allerdings sei dort über Standorte noch keine Entscheidung gefallen.

Nicht alle Eigentümer sind kunstinteressiert

Die ausgewählten Kästen seien alle im Besitz der Westnetz, erläuterte Bürgermeister Josef Uphoff die Schwierigkeiten bei der Ortswahl: „Nicht alle Eigentümer waren so offen dafür.“ Zugleich sollten solche Kästen in die engere Wahl kommen, die durch die Aufwertung mit kunstvollen Bildern die Attraktivität des Stadtteils steigern. Die historischen Motive sollen sich dem Ort gut anpassen.

So ist etwa am Lappenbrink 24 eine alte Ansicht des Schützenfestes auf dem Lappenbrink von 1899 vorgesehen und auf dem Kasten an der Brookstraße eine Schulansicht von früher.

Vorgesehen ist eine Verkleidung mit Aluverbund, da Folierungen auf den Kästen nicht halten würden, führte Hauptamtsleiter Thorsten Puttins aus. Für die jetzt geplanten neun Standorte entstehen Nettokosten von insgesamt 1170 Euro.

Schönes am Stromkasten

Es seien „wirklich schöne Motive“, hielt Michael Franke (SPD) bei der Diskussion im Rat fest. Allerdings äußerte er ähnlich wie eine Reihe weiterer Ratsmitglieder die Befürchtung, dass die Schönheit rasch wieder leiden könne, wenn die Kästen beschmiert würden.

Karsten Schuckenberg (FWG) regte zusätzliche Schutzfolien an. „Wir sollten uns den Beschmierern wie denen von Preußen Münster nicht kampflos geschlagen geben“, forderte Dieter Sökeland (CDU) unter zustimmenden Klopfen kämpferisch.

Norbert Westbrink (Grüne) sah allerdings noch ein anderes Problem. „Wo Muster drauf sind, findet man keine Schmiererei“, gab er zu bedenken. Er stellte dagegen die Frage nach möglichem Diebstahl. „Es ist wichtig, den Schritt mal zu wagen, lass uns das machen“, ermunterte Michael Franke.

Einige Ratsmitglieder sahen auch schon weiter. Bei dem vergleichsweise günstigen Preis von 130 Euro pro Verkleidung könnten auch noch weitere Kästen in Angriff genommen werden. Auch bei der Telekom sei man nicht abgeneigt, verriet Werner Berheide.

Hier gibt es bald keine grauen Stromkästen mehr

Die jetzt ausgewählten Standorte lauten: Von-Galen Straße 11, Brookstraße 2, Schürenstraße 5 und 19, Langefort 17, Lappenbrink 24 und 48, Margarethe-Windthorst-Straße 9 sowie Karl-Wagenfeld-Straße 3.