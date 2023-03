Angriffe auf den Rettungsdienst

Kreis Warendorf

Patienten, die gut mit dem Taxi von der Klinik nach Hause fahren könnten, werden per Rettungswagen transportiert. Mitarbeiter des Rettungsdienstes fühlen sich deswegen als „bessere Taxifahrer“. Einige haben den Dienst quittiert und laufen Sturm gegen ihren früheren Arbeitgeber: den Kreis Warendorf. Was ist dran an den Vorwürfen?

Von Beate Kopmann