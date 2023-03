Arbeitgeber halten ihre Mitarbeiter

Am Arbeitsmarkt im Kreis Warendorf gab es im Februar wenig Veränderung. Die Arbeitslosenquote lag wie schon im Vormonat bei 5,3 Prozent. Insgesamt waren 8047 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, 15 mehr als im Januar.

Weltwirtschaftliche Einflüsse, hohe Energiekosten oder Lieferengpässe sorgten zwar weiterhin in vielen Unternehmen für Herausforderungen. „Diese schlagen sich aber nicht mehr unmittelbar durch eine wachsende Arbeitslosigkeit am Arbeitsmarkt nieder“, berichtet Joachim Fahnemann, Leiter der Agentur für Arbeit Ahlen-Münster. „Manche Arbeitgeber üben zwar angesichts der weltwirtschaftlichen Entwicklung eine gewisse Zurückhaltung, wenn es um Neueinstellungen geht. Gleichzeitig versuchen sie, vorhandenes Personal im Unternehmen zu halten. In vielen Unternehmen stehen die Personalverantwortlichen vor der Frage, wie sie Arbeitsplätze nachbesetzen können, wenn ihre Mitarbeiter in den Ruhestand wechseln“, erläutert der Arbeitsmarktexperte. Zehn Prozent der jetzt beschäftigten Fachkräfte werden in den nächsten fünf Jahren aus Altersgründen aus dem Arbeitsleben ausscheiden. „Das sind knapp 6000 Fachkräfte.“

Eine Ausnahme gab es bei Menschen zwischen 15 und unter 25 Jahren. Hier erhöhte sich die Arbeitslosigkeit um 56 Personen, so dass aktuell 851 Jugendliche arbeitslos gemeldet sind. Diese Entwicklung sei aber für die Jahreszeit typisch. Grund sei, dass in einigen Ausbildungsberufen die Abschlussprüfungen stattgefunden haben und einige Absolventen nicht übernommen wurden.

Die Personalverantwortlichen meldeten 528 neue freie Stellen bei der Agentur für Arbeit Ahlen-Münster und damit 18 mehr als im Vormonat. Insgesamt stehen Arbeitsuchenden und Arbeitslosen aktuell 3439 offene Stellen zur Verfügung. Allein im Handel meldeten die Firmen im 65 neue Stellen. Auch in den öffentlichen Verwaltungen gab es vermehrt Personalbedarf. Die Arbeitgeber aus dem Öffentlichen Dienst meldeten 43 offene Stellen. 37 Jobangebote gab es im Baugewerbe und 27 im Maschinenbau.