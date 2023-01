Aufführung besonderer westfälischer Sonaten

Die Marktmusik Ahlen geht in eine neue Saison. Zum Start spielt ein Duo besondere Westfälische Sonaten.

Marktmusik startet in neue Saison

Die Marktmusik Ahlen startet klangvoll in die neue Saison. Am 4. Februar (Samstag) ab 11 Uhr laden die Veranstalter zum Konzertauftakt im Rahmen der Ausstellung „Turiner Grabtuch“ in die Marienkirche ein.

„Barocke Musik aus Westfalen“ ist das Programm betitelt. Ina Grajetzki (Barockvioline) und Harald Schäfer (Cembalo da chiesa) spielen Violinsonaten aus Westfälischen Sammlungen: die sogenannten Sonaten zu Hohenlimburg. Es werden Werke von Johann Christoph Pepusch (1667 bis 1752), Sebastian Bodinus (um 1700 bis 1759) und Giovanni Antonio Piani (1678 bis 1757) aufgeführt.

„Es ist ja schön, wertvolle Musikhandschriften in einer Bibliothek gut aufbewahrt zu wissen. Aber noch schöner ist, wenn diese Schätze buchstäblich zum Klingen gebracht werden“, schicken die Veranstalter ihrem Termin vorweg. Genau das wollen die beiden Musiker mit den historischen Noten aus der Sammlung tun.

Historische Sammlung

Die Sammlung kommt aus den Residenzen Hohenlimburg (bis 1756) und Rheda und befindet sich seit 1966 als Leihgabe in der ULB Bibliothek Münster. Es sind aus diesem Zeitraum Noten für den Gebrauch der Hofmusik, also vor allem Instrumentalmusik für kleinere Besetzung, überliefert. Neben Händel galt Johann Christoph Pepusch als einer der größten deutschen Komponisten seiner Zeit.

Einige musikalische Themen sind recht einfach ausgestattet. Die raschen Sätze wirken bei entsprechender Tempowahl dennoch sehr virtuos, während die langsamen Sätze aufgrund ihrer melodisch meist einfachen Faktur dem Violinisten in den Wiederholungen ausreichend Gelegenheit bieten, durch Improvisation seine eigene Musikalität und Erfindungsgabe zu demonstrieren.