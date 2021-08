Die Leitung des NRW-Landgestüts in Warendorf wird bald neu ausgeschrieben. Kristina Ankerhold, die letzte Leiterin, wechselt ins Landwirtschaftsministerium.

Die Leitung des Landgestüts soll in Kürze neu ausgeschrieben werden.

Die Ausschreibung der Leitung für das Landgestüt ist in Vorbereitung und soll in Kürze erfolgen. Das teilte am Dienstag das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz mit. Bis auf Weiteres bleibe die kommissarische Leitung beim Staatssekretär angesiedelt. Die bisherige Leiterin Kristina Ankerhold werde ab September als Referentin im Ministerium im Bereich der Vorbereitung und Begleitung von Bundes- und Bundesratsangelegenheiten tätig sein.

Ein Wechsel in der Gestütsleitung war erforderlich geworden, nachdem Ankerhold im Mai 2021 aus eigener persönlicher Entscheidung um Versetzung gebeten hatte. Das geschah bekanntlich im Zusammenhang mit dem per Video dokumentierten, umstrittenen Umgang mit zwei Hengsten des Gestüts während eines Ausbildungslehrgangs.

Ankerhold wird Referentin im Ministerium

Das Landgestüt feiert 2026 sein 200-jähriges Bestehen. Im Koalitionsvertrag der jetzigen Landesregierung wurde vereinbart, dass man in Hinblick auf dieses Datum dem Landgestüt eine verlässliche Zukunftsperspektive eröffnen möchte. Vor diesem Hintergrund haben die Landesregierung und das Landgestüt Anfang 2020 einen Prozess „Zukunftsperspektive Landgestüt“ angestoßen. Ein wichtiger Baustein war ein mehrtägiger Workshop, der Mitte August in Warendorf stattgefunden habe. Geladen war ein breiter Querschnitt durch die verschiedensten Interessengruppen.

Neben den Reit- und Pferdezuchtverbänden Nordrhein-Westfalens waren Vertreter der Tourismuswirtschaft, der Kultur, des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe und der öffentlichen Verwaltung von Stadt (angeführt von Bürgermeister Peter Horstmann) und Kreis Warendorf geladen. Ebenfalls vertreten waren Vertreter der zuständigen Fachabteilung des Ministeriums sowie die Tierschutzbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen.

Workshop befasst sich mit Zukunft des Gestüts

Das Landgestüt selbst war mit seinem Leitungsbereich sowie der Personalvertretung beteiligt. Im Mittelpunkt stand ein Austausch über das Selbstverständnis und die künftige Ausrichtung des Gestütes.

Die rund 30 Teilnehmer tauschten sich in diversen Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen des Landgestüts aus. Die Auswertung des extern moderierten Workshops wird Teil eines Landtagsberichtes zur Zukunft der Einrichtung, der bis zum Ende des Jahres fertiggestellt werden soll. Schon jetzt lasse sich als Zwischenergebnis des Workshops feststellen, dass die Interessenvertreter sich einhellig für den Erhalt des Landgestütes ausgesprochen haben. Es werde als wichtiger Knotenpunkt des hippologischen Kompetenznetzwerkes von NRW gesehen und als Teil der Landeskultur. Unter anderem erfüllt die Deutsche Reitschule einen öffentlichen Auftrag in der reiterlichen Berufsausbildung, den sie für nahezu das gesamte Bundesgebiet wahrnimmt.

Ministerin Ursula Heinen-Esser hatte bei einem Besuch des Landgestüts im Mai betont, dass die Landesregierung fest zum Gestüt stehe; es habe als Aushängeschild für die Landesregierung eine hohe Bedeutung. In allen Fragen zu den Themen Zucht, artgerechte Haltung und Ausbildung von Pferden habe das Landgestüt eine Vorbildfunktion.

Am 5. September öffnet das Nordrhein-Westfälische Landgestüt seine Tore zum Blick „hinter die Kulissen“ am Tag des offenen Gestüts.