Azubi auf IHK-Instagram-Kanal

Auf Malta machen einige Urlaub, Niklas Vogelsmeier verbringt da einen Teil seiner Ausbildung. Und wird zudem jetzt auch zu einem Instagram-Influencer. Um hautnah Einblicke in seine Arbeit und sein Leben geben zu können.

Sammelt derzeit auf Malta berufliche Erfahrungen: Niklas Vogelsmeier, Auszubildender der simplicity networks GmbH in Oelde

Niklas Vogelsmeier, Auszubildender bei der simplicity networks GmbH in Oelde, erfüllt sich gerade den Traum vom Arbeiten im Ausland. Mit Unterstützung der IHK Nord Westfalen lebt und arbeitet der angehende Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement drei Wochen lang auf Malta.

Am 14. Oktober auf Instagram

Am heutigen Freitag (14. Oktober) übernimmt der 20-Jährige den IHK-Instagram-Kanal und zeigt, wie es ist, dort zu lernen und zu arbeiten, wo andere Urlaub machen.

In seinen Instagram-Stories wird Vogelsmeier zeigen, welche beruflichen Aufgaben er als Verwaltungsassistent bei einem Immobilienmaklerunternehmen erfüllt und was die Mittelmeerinsel Malta zu bieten hat. Mit dem „Instagram-Takeover“ möchte er junge Talente motivieren, selbst ins Ausland zu gehen: „In einem anderen Land zu leben, bedeutet die Komfortzone zu verlassen. Darin sehe ich die große Chance, mich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln. Ich bin mir sicher, dass diese Erfahrungen mein Berufsleben langfristig bereichern.“

Auslandspraktikum und Talentförderung

Die simplicity networks GmbH, das Unternehmen hinter den Damenmode-Marken Opus und someday, bietet ihren Nachwuchskräften zum ersten Mal ein Auslandspraktikum an. Franziska von Bremen, Ausbildungsleiterin, sieht viele Vorteile darin: „Besonders im Ausbildungsmarketing sind Auslandsaufenthalte ein echtes Plus. Wir können unsere Auszubildenden noch stärker in ihrer Entwicklung fördern und zukünftige Talente werden auf uns aufmerksam.“

Bei der Vorbereitung des Auslandsaufenthaltes und der Suche nach einem Praktikumsplatz unterstützten die Mobilitätsberatung der IHK Nord Westfalen und die Education GmbH in Berlin. „Ich konnte bei der Suche nach einem Praktikumsplatz mehrere Präferenzen angegeben. Durch die Unterstützung war mein Planungsaufwand gut mit dem Ausbildungsalltag vereinbar“, berichtet Vogelsmeier. Die Bezahlung des Studentenwohnheims, in dem er auf Malta lebt, kann er durch das EU-Programm Erasmus Plus abdecken.

Authentische Einblicke

Die Nachfrage nach internationalen Berufserfahrungen steige immer mehr, berichtet IHK-Mobilitätsberaterin Nadine Rosell. „Mit den Geschichten auf Instagram geben wir einen authentischen Einblick, wie vielfältig und international Ausbildung sein kann. Zudem ermutigen wir damit viele Unternehmen und junge Talente, diesen Schritt zu wagen“, so Rosell.