Bahnverkehr bei Warendorf zwischenzeitlich eingestellt

Mehrere Stunden war am Sonntagabend (19.2.) die Bahnstrecke bei Warendorf gesperrt. Ein Leichenfund war der Grund für einen Einsatz der Polizei im Gleisbereich.

Im Bahnbereich von Warendorf wurde am Sonntag (19.2.) eine Leiche entdeckt.

Wie eine Sprecherin der Kreispolizei Warendorf am Montagmorgen berichtet, ging am Sonntag um 21.10 Uhr eine Meldung ein, die zu einem Einsatz im Bahnbereich von Warendorf führte. Polizisten entdeckten daraufhin an einem Fußgängerweg eine Leiche neben den Gleisen.

Es handelt sich um einen 50-jährigen Mann. Der Zugverkehr war für einige Stunden unterbrochen – gegen 0.15 Uhr endete der Polizeieinsatz.

Nun laufen die polizeilichen Ermittlungen zur Todesursache.