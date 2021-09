Bauernhofbrand in Stromberg

Zu einem Brand auf einem Bauernhof in Stromberg ist am Vormittag die Feuerwehr aus Oelde ausgerückt. Beim Löschen helfen zahlreiche benachbarte Feuerwehren.

Die Drehleiter aus Rheda-Wiedenbrück kam beim Brand eines Bauernhofes in Stromberg zum Einsatz.

Zu einem Bauernhofbrand rückte der Löschzug Oelde am Dienstagmorgen nach Stromberg aus. Auf der Tenne des Hofes war ein Brand ausgebrochen, der bis ins Obergeschoss des Hauses durchzündete und unter anderem auch die Küche in Mitleidenschaft zog. Das Feuer, das gegen 10.50 Uhr gemeldet wurde, wurde, auch durch Verstärkung der Feuerwehren aus Ahlen, Beckum, Sünninghausen, Lette und mit Hilfe der Drehleiter aus Rheda-Wiedenbrück rasch unter Kontrolle gebracht. Menschen und Tiere, die zunächst in Gefahr waren, kamen nicht zu Schaden. Das Haus ist vorerst unbewohnbar.