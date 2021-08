Beim Impfen ist der Kreis spitze

Die Hälfte der 162 akut Corona-Infizierten kommt aus Ahlen. Damit lag der Kreis in der Sieben-Tages-Inzidenz Freitag mit 34,2 knapp unter dem Schwellenwert von 35, mit dem der Kreis – bei achttägiger Dauer – in die Inzidenzstufe 2 rutschen würde.

Mobile Teams kommen

Diese Zahlen legte Sozialdezernentin Petra Schreier den Mitgliedern des Kreisausschusses vor. Auch in den Nachbarkreisen und Städten sowie im gesamten Münsterland sei die Inzidenz deutlich gestiegen.

Auffällig sei in Ahlen die Massierung der Infektionen im Südosten der Stadt. Der Kreis werde seine Aktivitäten, mobile Impfteams in diese Stadtbezirke zu schicken, verstärken, kündigte Schreier an.

Nach der Zukunft des Impfzentrums in Ennigerloh gefragt, führte sie aus, dass das Zentrum mit Auslaufen der Landesförderung am 30. September schließen werde. Geimpft werde weiterhin in Arztpraxen. Der Kreis selbst werde weiter mit mobilen Teams unterwegs ein. „Bei Bedarf können wie das Impfzentrum sofort wieder hochfahren“, versicherte Landrat Dr. Olaf Gericke mit Blick auf eine möglich dritte Impfung.

Im Hinblick auf den Schulbeginn sollen – in Rücksprache mit den Schulen – an den Berufskollegs Impfangebote gemacht werden. Dieses Angebot will das Land auch auf die allgemeinbildenden Schulen ausweiten, sagte Schreier.

Bessere Quote als das Land NRW

Die Impfquote im Kreis liege mit 63 Prozent Erst- und 59 Prozent Zweitimpfungen über dem Landesdurchschnitt.