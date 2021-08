Beitrag zum Klimaschutz

Herzhaft in den schmackhaften Apfel beißen oder Birne und Mirabelle aus dem eigenen Garten naschen: mit der Obstbaumaktion 2021 möchte die Stadt Warendorf zur Begrünung der städtischen Gärten und Vorgärten beitragen.

Die Aktion ist Teil der Kampagne „Grüne Stadt“ und liefert neben leckeren Früchten auch einen wertvollen Beitrag für die heimische Insektenwelt und damit den Klimaschutz. Zur Auswahl stehen die alten Obstsorten „Dülmener Herbstrosenapfel“, „Alexander Luca“ (Birne) und die Mirabelle „von Nancy“ sowie die „modernere“ Apfelsorte „Topaz“ als sogenannte Halbstämme in geprüfter Qualität. Sie eignen sich aufgrund der geringeren Wuchshöhe von circa vier Metern auch für Vorgärten. Wie bei der erfolgreichen Obstbaumaktion in 2020 werden auch in diesem Jahr wieder Baumpfähle in passender Größe sowie Befestigungsband zur Verfügung gestellt.

Der Stückpreis für die ca. eineinhalb Meter hohen Bäume inklusive Baumpfahl beträgt 20 Euro und muss vorab per Überweisung bei der Stadt Warendorf bezahlt werden (Stichwort: Obstbaumaktion). Wer alle vier Sorten bestellt, erhält kostenlos einen zusätzlichen Baum.

Die Bäume können am 12. November (14 bis 16 Uhr) bzw. am 13. November (10-12 Uhr) am städtischen Bauhof (Am Holzbach 3) abgeholt werden. Vor Ort steht ein fachkundiger Gärtner mit Tipps für die Pflanzung und Pflege zur Verfügung und führt auch einen ersten Schnitt durch.

Bestellungen nimmt der Klimaschutzbeauftragte der Stadt, Paul Hartmann, entgegen. Einfach eine E-Mail mit der Nennung der gewünschten Anzahl pro Sorte sowie der Wohnadresse in Warendorf an paul.hartmann@warendorf.de schreiben. Aber auch telefonisch kann man Bestellunge unter

0 25 81 /54 11 31 einreichen. Die Bestellfrist endet am 24. September.

Kontoverbindung Sparkasse: DE47 4005 0150 0000 0158 00 (Stichwort: Obstbaumaktion)

Weitere Informationen wie Tipps zur Pflanzung oder zur Abholung gibt es immer aktuell auf der Homepage der Stadt Warendorf