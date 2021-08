Bis Samstag für das Biwak anmelden

„Außergewöhnliche Zeiten erfordern besondere Lösungen“, so heißt es in der Einladung zum Biwak an alle Mitglieder des Bürgerschützen- und Heimatverein St. Hubertus Everswinkel e.V.. Auch in diesem Jahr konnte aufgrund der Corona-Pandemie kein reguläres Schützenfest Anfang Juli stattfinden.

Gemeinschaft feiern

Um noch ein bisschen Schützenfeeling zu erleben, hat der BSHV ein Biwak vom 4. bis 5. September organisiert. Natürlich können auch Nicht-Mitglieder an diesem Fest teilnehmen. „Beide Veranstaltungstage finden unter Einhaltung des Hygienekonzeptes der Gemeinde Everswinkel statt. Die Gesundheit der Gäste steht im Vordergrund“, teilt der erste Vorsitzende Berthold Buntenkötter mit.

Auf dem Biwak sind maximal 1000 Gäste zugelassen, der Verein hat diese Teilnehmerzahl selbst auf 950 Gäste reduziert, damit es einen ausreichenden „Puffer“ gibt.

Die Bürgerschützen- und Heimatverein St. Hubertus Everswinkel e.V lassen sich 2021 etwas Neues einfallen. Das Foto ist ein Archivbild aus früheren Zeiten und soll einfach Lust machen auf das Schützen-Biwak. Foto: Bürgerschützen- und Heimatverein St

Das Konzept sieht vor, dass sich alle Mitglieder und Nicht-Mitglieder bis zum 28. August (Samstag) per Mail (anmeldungbiwak@gmail.) anmelden. „Wir haben das Anmeldeverfahren recht einfach gehalten, so dass sich alle Gäste schnell und unkompliziert per Mail anmelden können“, so der Pressesprecher Markus Becker. In der Mail soll der vollstände Name, die Adresse und Telefonnummer angegeben werden.

Es ist dann noch der Veranstaltungstag (Samstag, Sonntag oder Samstag und Sonntag) zu erwähnen und der Impfnachweis für Geimpfte und ein Nachweis für Genesene ist als Anhang (Foto) beizufügen.

Zentrale Regeln

Für die Personen, die nicht geimpft oder genesen sind, ist dieses in der Mail zu vermerken und der negative Test ist beim Abholen der Eintrittsbändchen vorzuzeigen. Wichtig: Ohne die Anmeldung und die entsprechenden Nachweise erfolgt leider kein Zugang zum Schützenplatz!

Nach der Anmeldung per Mail können die Eintrittsbändchen für die Geimpften und Genesenen am 30. oder 31. August 2021 bei Guido Loick („Klein Arning“) ab 18 Uhr abgeholt werden. Für die Personen, die einen negativen Test nachweisen, können die Eintrittsbänder am 3. September ab 18 Uhr am Schützenplatz abgeholt werden!

Wer Fragen hat . . .

Für alle diejenigen, die Fragen zu der Anmeldung haben, steht der geschäftsführende Vorstand rund um Berthold Buntenkötter, Guido Loick, Barthold Deiters, Jörg Edelbrock, Frank Horstmann und Markus Becker zur Verfügung. Für beide Veranstaltungstage ist ein Rahmenprogramm am Schützenplatz und rund um die Vogelstange geplant.