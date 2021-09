Blitzeinschlag in Ennigerloh

Bei einem Gewitter am Mittwochabend ist es im Kreis Warendorf zu einem Blitzeinschlag gekommen. In einem Wohnhaus entstand dadurch ein Feuer.

Wie die Polizei berichtet, ist es am Mittwochabend um 18:50 Uhr zu einem Blitzeinschlag in ein Wohnhaus in Ennigerloh gekommen. In Folge des Einschlags im Bereich der Ludwigstraße sei ein „kleines Feuer“, dass durch die eingesetzte Feuerwehr schnell gelöscht worden sei. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 10.000 Euro.