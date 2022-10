Brandstifter wollte nicht töten

Er kaufte zwölf Liter Benzin, versuchte damit, das Haus seiner Eltern in Brand zu stecken und nahm den Tod von fünf Menschen in Kauf – darunter die eigene Tochter: Wegen versuchten Mordes erhebt die Staatsanwaltschaft Münster Anklage gegen einen 49-jährigen Tatverdächtigen bei der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Münster. Am heutigen 14. Oktober war der erste Prozesstag..

Wegen versuchten Mordes ist am Landgericht Münster ein 49 Jahre alter Mann aus Beckum angeklagt. Er soll am 18. April diesen Jahres versucht haben, das Haus seiner Eltern am Kreuzdornweg in Neubeckum anzuzünden, um die Menschen darin umzubringen – darunter auch seine zwei Jahre alte Tochter. Das sagt die Staatsanwaltschaft. Am Freitag begann der Prozess vor dem Schwurgericht dem Landgerichts Münster – mit einem Teilgeständnis.

Der Anschlag gelang dem anscheinend angetrunkenen Täter laut den Beschuldigungen der Staatsanwaltschaft zum Teil. Der neun Jahre jüngere Bruder des Mannes erlitt schwere Brandverletzungen. Die weiteren Menschen – offenbar waren die Eltern, der Sohn des Bruders, die Tochter und eine weitere Person im Haus – blieben unverletzt.

Bruder „rannte brennend durch die Wohnung“

Des Weiteren sei Sachschaden in den Räumlichkeiten durch Brandruß entstanden, erläuterte der Staatsanwalt beim Prozessauftakt am Freitag. Er legte den vermuteten Ablauf in der Anklageschrift dar: Demnach fuhr der 49-Jährige abends nach 20 Uhr mit seinem Auto „in fahruntüchtigem Zustand“, weil betrunken, zu einer Tankstelle an der Ennigerloher Straße.

Dort tankte er zwölf Liter Benzin in einen Behälter und fuhr dann zu dem etwa eineinhalb Kilometer entfernten Haus, „um es in Brand zu stecken und die Personen darin zu töten“, sagte der Anklagevertreter.

Nachdem sein Bruder die Tür geöffnet hatte, schleuderte der 49-Jährige ihm Benzin entgegen sowie gegen die Haustür und zündete es an. Der Bruder „rannte brennend durch die Wohnung“, hieß es in den Beschuldigungen weiter, und versuchte, „die Flammen zu ersticken“, indem er sich auf dem Boden wälzte. Der Sohn des Opfers bekam das Geschehen mit und rief geistesgegenwärtig sofort die Feuerwehr.

Unterdessen ging der 49-Jährige zu seinem Wagen und fuhr zurück zu seiner Wohnung an der Schlehenstraße. Dort wurde er später festgenommen.

Alkoholwert von 1,37 Promille

Eine Blutabnahme gegen 22.30 Uhr bei ihm ergab einen Alkoholwert von 1,37 Promille. Der verletzte Bruder wurde kurz nach der Tat zu einer Spezialklinik nach Bochum gebracht, damit seine schweren Verbrennungen behandelt werden konnten. Im jetzigen Strafverfahren ist er Nebenkläger.

Tat gestanden – aber ohne Tötungsabsicht

Der Angeklagte gab die Tat am Freitag zu, bestritt aber, dass er die Menschen im Haus habe töten wollen.

Zuvor hatte der Angeklagte ausführlich Angaben zu seinem Werdegang gemacht. So sei er 1995 als Spätaussiedler zusammen mit weiteren Familienmitgliedern aus Russland nach Deutschland gezogen. In der Heimat habe er Sport studiert und in Deutschland erst im Sauerland als Sicherheitsmitarbeiter eines Tanzklubs und später in Osnabrück in einem Kfz-Teile-Betrieb gearbeitet.

Dann wurde Beckum der Lebensmittelpunkt seiner Familie. Im Lauf der Jahre habe er eine Spielsucht entwickelt. Alkohol sei ein häufiger Alltagsbegleiter gewesen.

Der Prozess wird am Dienstag (18. Oktober) fortgesetzt. Weitere vier Verhandlungstage wurden vom Landgericht Münster anberaumt.