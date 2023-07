CDU sieht keinen weiteren Klärungsbedarf – SPD entsetzt

Foto:

Unglaublich: Mit keinem Wort distanziert sich Nick Drewer von seinem Instagram-Post. Er begründet den Satz, die AfD sei „allemal besser als die Grünen“ mit seinen Sorgen um die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Diese geht nach Drewers Einschätzung den Bach runter: Schuld daran sollen vor allem die Grünen sein.

Diese Auffassung kann man vertreten. Aber daraus die Konsequenz abzuleiten, dass es mit der AfD „allemal besser“ laufen würde? Meint der Mann das ernst? Wenn er jetzt eingeräumt hätte, impulsiv einen Satz rausgehauen zu haben, von dessen Aussage er sich im Nachhinein klar distanzieren würde – dann ginge es vielleicht. Aber der Kreisgeschäftsführer der Jungen Union, der auch Mitglied im Kreisvorstand der CDU ist, darf so etwas nicht von sich geben und es schon gar nicht rechtfertigen. Bleibt zu hoffen, dass Drewer bei seiner ersten Stellungnahme keine Ratgeber aus der Jungen Union oder der CDU an seiner Seite hatte. Dann wäre es zum Glück nur eine Einzelmeinung. Dass die CDU die Diskussion nun für erledigt erklärt, wirft kein gutes Licht auf die Partei. Das ist schwach – zumal die „Entschuldigung“ von Nick Drewer nicht von ihm selbst stammt, sondern nur in der Pressemitteilung der Kreis-CDU zu lesen ist. Am Tag zuvor hatte Drewer sich noch anders geäußert. Von Entschuldigung war keine Rede. Es ist ein Fehler, dass die CDU darüber hinweggeht. Übel ist, dass von dieser Diskussion am Ende nur die AfD profitieren könnte