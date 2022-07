Chance verpasst: Kein Kabinett der Vielfalt

Zwölf NRW-MinisterInnen, aber keine(r) mit Zuwanderungsgeschichte. Kritik wird laut an der fehlenden Vielfalt in der neuen Landesregierung. Dass unter den zwölf Ministerinnen und Ministern im Kabinett von Hendrik Wüst (CDU) niemand eine Zuwanderungsgeschichte habe, kritisiert auch Serhat Ulusoy, Vorsitzender des Türkischen Bundes NRW und stellvertretender Bürgermeister von Ahlen. Unser Mitarbeiter Dierk Hartleb hat ihn interviewt.

Herr Ulusoy, Sie haben als Landesvorsitzender des Türkischen Bundes in Nordrhein-Westfalen den Ministerpräsidenten Hendrik Wüst zu seiner Wahl gratuliert und zugleich Kritik an seiner Kabinettsbildung geübt. Warum?

Serhat Ulusoy: Wir arbeiten als überparteilicher und weltanschaulich neutraler Dachverband seit vielen Jahren eng und vertrauensvoll mit der Landesregierung zusammen, unabhängig von ihrer politischen Zusammensetzung. Das galt auch für die jüngste Regierung, die ja bekanntlich schon von Herrn Wüst geführt wurde. Was wir kritisieren, ist die Tatsache, dass dem neuen Kabinett keine Ministerin oder kein Minister einen Migrationshintergrund hat. Eine Regierung sollte wie ein Parlament nach Möglichkeit immer ein Stück der Lebenswirklichkeit eines Landes widerspiegeln. Immerhin ist der Anteil der gewählten Landesparlamentarier mit Einwanderungsgeschichte in dieser Legislaturperiode von fünf auf neun Prozent angewachsen. Das ist gemessen an dem Anteil der Menschen mit Einwanderungsgeschichte, der bei mehr 31 Prozent liegt, immer noch wenig. Aber ein Anfang. Im Kabinett ist Fehlanzeige. Das ist mehr als bedauerlich.

Welche Schlussfolgerung ziehen Sie daraus?

Serhat Ulusoy: Ich stelle fest: Die neue NRW-Landesregierung um Ministerpräsident Hendrik Wüst und Mona Neubaur hat dieses historische Momentum verpasst, ein echtes Kabinett der Vielfalt zu präsentieren. Ärgerlich ist zudem, dass die Position des Staatssekretärs für Integration nicht wieder besetzt worden ist und somit gänzlich fehlt. Das ist für ein Bundesland wie NRW im Jahr 2022 höchst unbefriedigend, ja fast beschämend und ein Rückschlag für all diejenigen, die sich für Chancengerechtigkeit, politische Partizipation und Integration einsetzen. Mit Serap Güler, die in den Bundestag gewechselt ist und ihrer Nachfolgerin Gonca Türkeli-Dehnert gab es zumindest zwei Staatssekretärinnen, die in der Vergangenheit ihre Aufgabe als Ansprechpartnerinnen für die große Gruppe der Migrantinnen und Migranten immer ernst genommen haben. Es ist nur ein kleiner Trost, dass Frau Türkeli-Dehnert jetzt in das Ministerium für Kultur und Wissenschaft gewechselt ist.

Was hätten Sie sich gewünscht?

Serhat Ulusoy: Ich hätte zumindest bei dieser politischen Konstellation erwartet, dass Josefine Paul als Mitglied der Partei Bündnis 90/Die Grünen mit der Berufung eines Staatssekretärin oder eines Staatssekretärs mit Migrationshintergrund ein deutliches Zeichen setzt. Andere Landesregierungen in ähnlicher Konstellation wie Daniel Günther ins Schleswig-Holstein oder die Bundesregierung mit Bundeskanzler Olaf Scholz waren diesbezüglich deutlich sensibler und achtsamer. Wenn ich die Reaktionen sehe, die unsere Presserklärung zu dem Thema ausgelöst hat und weiter findet, sehe ich mich in unserer Haltung bestätigt. Aber wir werden natürlich das Gespräch mit der Landesregierung suchen und streben einen konstruktiven Dialog an, der übrigens mit dem Landtag mit Ausnahme der AfD besteht und weitergeführt wird. Es ist ein Gebot der politischen Ehrlichkeit, eine solche Kritik zu äußern. Zugleich hoffen wir auf einen offenen Dialog mit der neuen nordrhein-westfälischen Landesregierung.