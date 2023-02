Chemisches Recycling auf Erfolgskurs

Kunststoffe sind aus der Wirtschaft nicht mehr wegzudenken. Das Material hat schließlich viele Vorteile, aber es gibt auch einige nicht zu unterschätzende Nachteile wie die Verschmutzung der Umwelt durch Plastikabfälle. Um das Problem der Verschmutzung zu lösen, werden immer häufiger recycelte Kunststoffe verwendet. Um diese zu bekommen, gibt es zwei Verfahren: das mechanische und das chemische. Zu Letzterem gab es neu Informationen im Entsorgungszentrum Ecowest in Ennigerloh.

Auf dem Gelände der Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG) des Kreises Warendorf in Ennigerloh befindet sich eine Carboliq-Pilot-Anlage, die in der Lage ist, im chemischen Verfahren Plastikverpackungen zu Rohöl zu verflüssigen. Eingeladen hatte der Folienhersteller Südpack, der auf chemisches Recycling setzt und in Kooperation mit Carboliq steht, um dieses Verfahren zu beleuchten.