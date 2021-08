Damit Elektrogeräte funktionieren

Kreis Warendorf

In den Flutkatastrophengebieten fehlt es an allem, vor allem auch an Elektrogeräten. Viele Geräte wurden jetzt im Kreis Warendorf gespendet. Bevor sie in die Katastrophengebiete transportiert werden, werden sie zunächst auf ihre Tauglichkeit getestet, denn kaputte Elektronikgeräte bringen keinem etwas.