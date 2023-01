Dankeschön für Zivilcourage

Das braucht Mut: Am 14: Januar beobachtete Mohamed Jamo, wie ein Betrunkener in einem Bus in Neubeckum zwei junge Frauen anmachte. Jamo drängte den Mann im Bus von den Frauen weg. Aber als der Mann dennoch keine Ruhe gab, zog Jamo den Betrunkenen kurzerhand aus dem Bus. Mohames Jamo ist einer von 13 Bürgerinnen und Bürgern, denen die Polizei im Kreis Warendorf "Danke" sagt - für ihre Zvilcourage.

Denn einem betrunkenen zu Autofahrer folgen, Autoknacker aufzunehmen und zu melden oder junge Frauen vor aufdringlichen Männern zu beschützen: Das alles ist nicht selbstverständlich. Wichtig ist aber, dass man eingreift und hilft.

„Immer wieder bin ich beeindruckt, wie beherzt Menschen anderen zur Hilfe eilen und ohne Hemmungen eingreifen oder erste Hilfe leisten“, so Behördenleiter Dr. Olaf Gericke. Insgesamt hat er 13 Menschen geehrt, die im Kreis Warendorf Zivilcourage bewiesen und anderen damit geholfen haben. „Ich möchte mich ganz herzlich bei jedem einzelnen, der eingegriffen und damit Schlimmeres verhindert hat, bedanken. Sie alle tragen dazu bei, dass wir ein Stück sicherer im Kreis Warendorf leben.“