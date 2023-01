Die "Bauernmarke" soll's bringen

Die Bauern helfen, wo sie können. Das machte Andreas Westermann, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Warendorf, in der Stadthalle Ahlen deutlich. Vor rund 350 Gästen fand dort der Kreisverbandstag der Landwirte statt. In seinem Jahresrückblick hob Westermann hervor, dass die Bauern oft zur Stelle sind, wenn Hilfe gebraucht wird - sei es beim Schnee schippen oder zu Beginn des Ukraine-Krieges, als innerhalb einer Woche 62 landwirtschaftliche Familien im Kreis Warendorf ihre Höfe öffneten und Flüchtlinge aufnahmen.

350 Gäste in der Stadthalle Ahlen

Westermann machte auch die Ernährungssicherheit zum Thema. In diesem Zusammenhang nahm der Vorsitzende der Westfälisch-Lippischen Kreisverbandes den Verbraucher in Schutz. Diesem dürfe man nicht vorwerfen, wenn er günstige Lebensmittel kaufe. „Wir müssen vielmehr den Lebensmittel-Einzelhandel ins Boot holen, damit Billigprodukte erst gar nicht mehr den Weg ins Regal finden.“

„Von Bauerns Hand“ poduzieren und vermarkten

Die Landwirte im Kreis Warendorf haben darüber hinaus ein hohes Ziel: die Entwicklung einer eigenen Bauernmarke. „Von Bauerns Hand“ soll künftig fair und gut produziert, aber eben auch vermarktet werden. Noch ist das Projekt aber in der Entwicklung.

WLV-Geschäftsführer Dr. Matthias Quas wies darauf hin, dass es im Kreis Warendorf aktuell 3214 Mitglieder gibt. Verglichen mit dem Vorjahr sei das ein gutes Ergebnis. Man habe einen Rückgang von nur 0,9 Prozent. Das liege auch an der guten Beratungsarbeit der WLV-Geschäftsstelle.

Acht junge Landwirte, die gerade am Hauptkursus in der LVHS teilnehmen, hatten sich im Vorfeld des Kreisverbandstags mit dem thematischen Schwerpunkt Klimawandel beschäftigt. Der Sketch, den sie dann auf die Bühne brachten, war an einer Stelle mit Kritik an den Grünen gespitzt. Der Kalauer „Besser ein Haus im Grünen als ein Grüner im Haus“ wurde zum Besten gegeben. Westermann beeilte sich, direkt danach klarzustellen, dass er sehr konstruktive Gespräche mit den Grünen auf Kreisebene geführt habe.

Eis und Frost werden nicht verschwinden

Und dann leitete der WLV-Kreisvorsitzende das eigentliche Thema des Verbandstages mit den Worten ein, dass jetzt der Herbst über den Sommer spreche. Referent war nämlich Dr. Mathias Herbst vom Deutschen Wetterdienst, der über den Klimawandel sprach. Die Landwirte werden erleichtert gehört haben, dass das Münsterland noch zu den begünstigten Regionen zählt - unter Klimagesichtspunkten. Anders als beispielsweise Ostdeutschland, wo langfristig mit großer Trockenheit zu rechnen ist.

„ Was früher extrem war, ist heute normal. “ Dr. Mathias Herbst, Deutschen Wetterdienst

Der Wetter-Experte machte aber deutlich, dass Eis und Frost nicht verschwinden werden. „Aber wir werden deutlich mehr Probleme mit Hitzerekorden haben“, prognostizierte Herbst. Der größte Teil des Klimawandels sei menschengemacht. Würde weltweit ein gutes Klimaschutz-Szenario greifen, könnte die Erderwärmung auf ein Plus von 1,7 Grad begrenzt werden. Gehe alles so weiter wie bisher, müsse man mit einem Temperaturanstieg von vier bis fünf Grad rechnen. Er selbst erwartet, dass sich die tatsächliche Entwicklung etwa in der Mitte einpendeln könnte.

Winter werden niederschlagsreicher

„Was früher extrem war, ist heute normal“, hielt Herbst fest. Deswegen empfahl er den Landwirten, sich auf andere Sorten und Fruchtfolgen einzustellen. Denn die Temperaturen würden im Mittel weiter steigen. Während die Sommer wohl noch trockener würden, könnten die Winter um 20 bis 30 Prozent niederschlagsreicher werden. Möglicherweise könnten neue Wasser-Speicherungssysteme den Landwirten helfen, gab Herbst zu bedenken.

Einen guten Beitrag zum Klimaschutz bietet auch der Waldumbau, wie der Wetter-Experte auf Nachfrage von Franz Freiherr von Twickel, Vorsitzender der Waldbauern im Kreis Warendorf, bestätigte. Eine deutliche Aufforstung trage zur CO₂-Speicherung bei und der Waldumbau zur besseren Wasserversickerung. Den Landwirten empfahl Herbst die Webseite www.dwd.de/bodenfeuchteviewer. Der Wetter-Experte räumte ein, die Seite sei nicht sehr nutzerfreundlich. "Aber ich biete betreutes Surfen an."

Kammerpräsident Karl Werring stellte zum Abschluss der Veranstaltung fest, dass die Auswirkungen des Klimawandels für alle spürbar seien. „Es wird nicht besser oder schlechter, sondern anders. Darauf müssen wir uns einstellen.“