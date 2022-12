Die erste Frau im Chefsessel

Die Arbeit hat ihr immer viel Spaß gemacht, aber die letzten drei Jahre Krise haben ihr doch zugesetzt – erst kam Corona, dann der Krieg in der Ukraine. Nach 44 Jahren beim Kreis Warendorf hat Sozial- und Kulturdezernentin Brigitte Klausmeier deswegen entschieden, zum Jahresende in den Ruhestand zu gehen.

44 Jahre beim Kreis Warendorf

Ihre Tätigkeit beim Kreis Warendorf war vielfältig. „Angefangen habe ich in der Kämmerei“, erzählt die 63-Jährige. Danach habe sie im Sozialamt, aber auch im Haupt- und Personalamt sowie im Jobcenter gearbeitet. Das war damals die Leitung des Sozialamtes. „Soziale Themen und auch das Jobcenter haben mich immer besonders gefesselt“, betont die Dezernentin. Auch im Nachhinein bezeichnet sie es als „absolut richtig“ , ein eigenes Jobcenter gegründet zu haben. „Wir haben so mehr Steuerungsmöglichkeiten und können beispielsweise bei den Bedarfsgemeinschaften die ganze Familie in den Blick nehmen.“ So habe man beispielsweise entdeckt, dass manche Familie finanziell über die Runden kommen kann, wenn beispielsweise die Frau noch einen 450-Euro-Job übernimmt.

Neuausrichtung der Förderschullandschaft

Als eines ihrer Herzensprojekte bezeichnet Klausmeier auch die Neuausrichtung der Förderschullandschaft. Während landesweit überall Förderschulen geschlossen wurden, habe der Kreis Warendorf diese bedarfsgerecht ausgebaut. Bedauerlich findet Klausmeier, dass sich die Neugestaltung des Museums Abtei Liesborn – wegen der explodierenden Baukosten – sehr verzögert. Bekanntlich hatte der Kreis Warendorf das gut tausend Jahre alte Liesborner Evangliar erworben und will es nun angemessen präsentieren. Das machte einen Umbau des Museums erforderlich. Die Eröffnung ist für die erste Hälfte des Jahres 2023 geplant. Dann ist Klausmeier bereits nicht mehr im Amt. Dass sie als Amtsleiterin und Dezernentin viele Verträge aushandeln musste, hat die 63-Jährige geprägt. Ihre Art kam ihr dabei entgegen. „Ich bin eher der nüchterne Typ“, sagt sie. Diese Eigenschaft hat ihr im Umgang mit den Fraktionen geholfen. Denn obwohl Klausmeier selbst CDU-Mitglied ist, bescheinigten ihr die anderen Fraktionsvorsitzenden eine äußerst faire und gute Zusammenarbeit.