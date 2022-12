Die ersten 3000 Bäume gepflanzt

Mischwälder passen sich dem Klimawandel besser an: Förster Jochen Garbe, Volksbankvorstand Norbert Eickholt, Edward Olson von der Schutzgemeinschaft Deutscher und Waldbesitzer Dennis Beese (v. l.).

Ahlen Die Volksbank eG hat sich der Klimainitiative „Morgen kann kommen“ ihres Bundesverbandes angeschlossen. Der erste Schritt ist die Unterstützung einer Baumpflanzaktion im Waldgebiet Haar in Ahlen-Dolberg, bei der ab Januar 2023 zum Entstehen eines Mischwalds 3000 Bäume gepflanzt werden. Weitere Waldgebiete werden folgen, für jedes der Volksbankmitglieder, aktuell sind es rund 57000, soll je ein Baum gepflanzt werden.

„Der Deutsche ist dem Wald sehr verbunden, er ist Speicher von CO2“, sieht Volksbankvorstand Norbert Eickholt die Baumpflanzaktion als richtigen Weg zum Klimaschutz. Die ersten 3000 Bäume symbolisieren die Anzahl der diesjährigen neuen Mitglieder sowie der Jubilare aus dem Jahr 2020.

Die Wälder dem Klima anpassen

Wie wichtig Baumpflanzaktionen sind, verdeutlichte Edward Olson von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, die das Projekt des Volksbank-Bundesverbandes begleitet: „Die Waldschadensgebiete in Deutschland haben die Größe des Saarlands“. Dem Wald seien die Monokulturen durch die Fichte zum Verhängnis geworden, die unter dem Klimawandel besonders leiden. Die Fichte war nach dem Zweiten Weltkrieg als schnellwachsendes qualitativ gutes Bauholz gefragt. Aufgabe sei nun, die Wälder neu dem Klima angepasster zu gestalten.

Jochen Garbe, als Förster zuständig für das Forstrevier Sendenhorst im Forstamt Münsterland, sah die 0,6 Hektar große Fläche, die neu gestaltet werden soll, als exemplarisch für das Münsterland an: „Die Fichtenflächen sind weitestgehend abgestorben“. Die Eichen indes passen sich dem Klimawandel besser an. Also werden die Fichten aus dem Waldgebiet entnommen und Eichen und Hainbuchen sowie Kirsche im Randbereichen neu gepflanzt. Diese ergeben dann einen Mischwald, der mit dem Klimawandel besser zurechtkommt.

Dafür übernimmt die Volksbank die Kosten für das Pflanzgut und die Pflanzpauschale. Waldbesitzer Dennis Beese muss sich bei der Aufforstung an den Pflanzkodex halten. Für das kommende Jahr soll mit Hilfe des Forstamts im Geschäftsgebiet der Volksbank eine weitere Fläche gefunden werden, um weitere Neupflanzungen vornehmen zu können. Dazu soll Anfang des Jahres ein Aufruf gestartet werden, um Waldbesitzer mit geeigneten Flächen zu motivieren, sich zu bewerben.