Die Rückkehr des großen Zählens

Kreis Warendorf

Der Zensus ist eine Volkszählung, bei der ermittelt wird, wie viele Menschen in einem Land, in einer Gemeinde leben, wie sie wohnen und arbeiten. Mit dem Zensus 2022 nimmt Deutschland an einer EU-weiten Zensusrunde teil. Bereits jetzt laufen die Vorbereitungen - auch im Kreis Warendorf.

Von Peter Sauer